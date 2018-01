Anständige Traditionskost, aber eben auch nichts wirklich Spezielles

Die Geschichte von STUD wurde auf diesen Seiten schon thematisiert, und dennoch erscheint sie irgendwie merkwürdig. Ende der 80er gegründet, haben sich die Finnen zwar redlich bemüht, in der Szene Fuß zu fassen, irgendwann aber entnervt aufgegeben, weil klassischer Hardrock zu jener Zeit kaum mehr gefragt war. Als man sich vor einigen Jahren schließlich reformierte, hatte man offenbar endlich auch mal Bock, eigenes Matetrial zu komponieren - denn auch daran haperte es Anfang der 90er. So kommt es, dass alle Songs, die STUD bisher veröffentlicht hat, nach 2011 geschrieben wurden. Und das ist für eine Truppe, die 1989 erstmals erwähnt wurde, doch schon recht bescheiden.

Sei's drum, mit ihrer dritten Scheibe haben die vier Nordmänner wieder ein relativ anständiges Album im Gepäck, das sich vor allem mit angenehmem Riffing und einer feinen Performance von Frontmann Ari Toivanen in den Vordergrund drängelt. Bei der Gestaltung der Hooklines sind die Herren zwar noch eine Spur zu reserviert, doch andererseits sperrt man sich wohl auch bewusst gegen Allerweltsgeschichten und übermäßig stark ausgeprägte Fremdzitate, weshalb auch "Circle Of Lies" als ordentliches Werk an den Start gehen kann.

Und trotzdem fehlt der dritten Scheibe die letztendliche Überzeugungskraft; die Refrains dürften gerne etwas zwingender sein, die melodischen Passagen einprägsamer, und die Alleinstellungsmerkmale beim Gitarrensound könnten auch etwas mehr Nachhaltigkeit bewirken - doch all das bleibt STUD heuer schuldig. "Circle Of Lies" ist beileibe keine schlechte Platte, aber eben kein Album, mit dem die Finnen im Nachgang noch den Durchbruch packen könnten.

Anspieltipps: Seems To Be Right, You And I