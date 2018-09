Da passt was nicht!

Dass hinter Songtiteln wie 'Freiheitsfahnen statt Krieg und Heer' und 'Geschichte heißt verstehen' eine klare politische Message steckt, ist wohl unverkennbar. Und tatsächlich ist bei STUNDE NULL auch direkt für Alarm gesorgt. Auf dem Debüt brät die Band ihrem Publikum schon in den ersten Takten mächtig eins über und überzeugt auf Anhieb mit derbem Hardcore-Riffing, brachialen Metal-Gitarren und sehr lautem Gebrüll. 'Die Sonne erlischt' ist im direkten Anschluss fast schon so etwas wie die Blaupause für eine deutschsprachigen Modern-Metal-Offensive und macht bereits riesige Lust auf die folgenden zehn Tracks.

Doch leider hält die Band aus Südtirol dieses Niveau nur noch selten, nämlich immer dann, wenn man die Metalcore-Ausrichtung stärker betont und den alternativ geprägten Deutschrock-Sound im Hintergrund lässt. STUNDE NULL hat nämlich zwei sehr gegensätzliche Gesichter und versucht, Zielgruppen miteinander zu verbinden, die in der Regel nicht in bester Harmonie zusammenleben. Und so kommt es, dass sich kitschig-poppige Mainstream-Nummern mit etwas deftigeren Modern-Metal-Ausflügen die Klinke in die Hand geben, dass Brutalität und Weichgespültes einen bizarren Kontrast generieren und Kompositionen wie das unangenehm pathetische 'Musik mein Leben', das langweilige 'Keiner stirbt heilig' und das ebenfalls kitschtriefende 'Mein Herz brennt' mit angriffslustigen Stücken wie 'Nutten und Koks' und 'Sehnsucht nach Gott' den Raum teilen müssen und das Gesamtergebnis so weit verwässern, dass der Skip-Button zum besten Freund avanciert.

Konkret: STUNDE NULL respektive "Vom Schatten ins Licht" ist nur dann genießbar, wenn es heavy und deutlich wird. Die durchweg melodischen, teils sogar radiotauglichen Stücke hingegen kann sich die Band sowohl hier als auch in Zukunft gerne schenken!



Anspieltipps: Die Sonne erlischt, Sehnsucht naach Gott