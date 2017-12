Pampa Rawks!

Es mag für einen Europäer zunächst wahrscheinlich unterhaltsam klingen, wenn in der Bandbio Pampa als Herkunftsort angeführt ist, auch wenn das texanische Städtchen mit kolportierten 18.000 Einwohnern so klein nun auch wieder nicht sein kann.



Zumindest fünf davon haben sich in ihrer Umgebung (und darüber hinaus) längst auch einen guten Namen machen können, agieren sie doch seit inzwischen fast fünf Jahren unter dem Banner SUSPENCE (die Truppe wurde an sich zwar bereits 1996 gegründet und hat 1999 ein Live-Album mit dem Titel "SuSpence / Live At The Roadhouse" veröffentlicht, wurde aber 2003 wieder aufgelöst) und rockten in dieser Zeit so manchen Club. Unter anderem zusammen mit den L.A.-Rockern FREAKHOUSE oder mit GREEN JELLY.



Mit "The Devils Turn" kredenzt das Quintett nun also sein erstes Studio-Langeisen und dieses ist von Anfang an vom schweren Heavy Rock in typisch US-amerikanischer Gangart geprägt. Da es die Herren zudem aber auch perfekt verstehen, eine amtliche Dosis Melancholie in den eher getragenen Nummern zu transferieren, kommen einem neben BLACK LABEL SOCIETY und den frühen BLACK STONE CHERRY immer wieder auch ALICE IN CHAINS zu "Dirt"-Tagen in den Sinn.



Zwar kommt der Fünfer in Sachen Hooks und Hitdichte noch nicht an die genannten Heroen heran, zumindest was die Urgewalt des Klangbildes an sich betrifft, ist man aber bereits durchaus in erreichbarer Nähe.



Mit dem grandiosen Opener 'Nothing Without Me', der fulminanten Walze von Titeltrack und dem anklagenden 'Too Far Gone' hat man aber zumindest eine erste Ladung an Ohrwürmern am Start, die das Zeug dazu haben, den Namen SUSPENCE (und vielleicht auch den der Heimatstadt?) bekannt zu machen. Rawk On!