Endzeit, Baby!

Glatt polierte Elektro-Beats waren gestern: SUB DUB MICROMACHINE präsentiert auf dem neuen Werk der Berliner hart gesottenen Industrial Metal mit all seinen Ecken und Kanten: "Settle For Force" nennt sich das nunmehr dritte Album der Band, die in diesem Jahr sogar ihr zehnjähriges feiert! Der Name der Scheibe ist dabei Programm: Ziemlich kraftvoll und mit ordentlich Druck auf den tiefer gestimmten Gitarren setzt SUB DUB MICROMACHINE den Abgesang auf die Menschheit in all seinen Facetten um: Zerstörung, Rachsucht, Verzweiflung, aber vor allem jede Menge Aggression.

Und die muss eben raus. Und so geht der Rundumschlag schon auf dem Opener 'How Deep Is Your Hate' los, welches ebenso wie das nachfolgende 'Doomed' vor allem von Kirks hasserfüllten Screams und den wilden Gitarrenritten und der erbarmungslosen Drumbatterie lebt. Fast schon ins Trashige abdriftend, rumpelt der Start für mich allerdings ein wenig. Es scheint fast, als müssen die Jungs um den KNORKATOR-Gründer sich erst einmal richtig finden, ehe "Settle For Force" sein dichtes Klangbild etwas differenziert und die Songs an schwerer, düsterer Endzeit-Stimmung gewinnen.



Fast schon zynisch-hymnisch klingt so der Song 'Unkind Exit', der in seiner Tristesse fast nur noch von der hoffnungslosen Ballade 'Her Scorn Is Out Of Breath' übertroffen wird. In dieser beweist nicht nur die Band an sich, dass sie durch den variierenden Grad an maschinellen E-Sounds mühelos mit der Stimmung zu spielen versteht, sondern auch Sänger Kirk de Burgh brilliert hier mit durchweg klarer Stimme als einfühlsamer Interpret auch abseits aggressiver Screams.

Echte Perlen finden sich jedoch auch abseits der Extreme: Ordentlich an Tempo und Rasanz legt SUB DUB MICROMACHINE auf 'Settle For Force' mit seiner fingerfertigen Gitarrenarbeit vor, während 'Burning Fears' sich mit dem repetitiven Refrain so schnell in den Gehörgang bohrt, dass ich es zumindest immer noch nicht geschafft habe, den Ohrwurm loszuwerden.

Final setzt sich SUB DUB MICROMACHINE mit stampfenden Beats und dröhnender, postapokalyptischer Grundatmosphäre ein eigenes Denkmal: 'S.D.M.M' nennt sich der Rausschmeißer. Na, wer errät, wofür die Abkürzung steht?