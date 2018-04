Verdammt starkes Comeback!

Irgendwie ist es doch sehr schade, dass sich die Herren von SUBLIME CADAVERIC DECOMPOSITION nie zu einer Vollzeitbeschäftigung in der Band hinreißen lassen haben. Doch mit extremen Sounds verdient man heuer eben nicht mehr seinen Lebensunterhalt, weshalb die Franzosen irgendwann entschieden haben, dass die Saisonarbeit die einzige Möglichkeit ist, die Truppe überhaupt über Wasser zu halten. Dennoch war der Status der Combo lange Zeit unklar, weil die letzte Scheibe aus dem Jahr 2011 datiert und abgesehen von einigen ausgewählten Shows erst mal Ruhe eingekehrt war. Doch betrachten wir das Ganze mal als die Ruhe vor dem Sturm - und dieser Sturm hört auf den Namen "Raping Angels In Hell" und ist die passende Antwort auf alle Zweifel, die in Verbindung mit dem Fortbestand von SUBLIME CADAVERIC DECOMPOSITION je geäußert wurden.



Die zwölf neuen Stücke sind womöglich sogar der beste Stoff, den das Quartett aus Paris jemals komponiert hat. Nicht nur klangtechnisch hat man noch einmal deutliche Fortschritte gemacht und ein extrem wuchtiges Geschoss in den Mix gegeben, sondern auch in Sachen Songwriting konnte die Band noch einmal ordentlich draufpacken. Die rockigen Grooves sind wesentlich präsenter, Einflüsse von THE HAUNTED und THE CROWN machen sich zeitweise bemerkbar, und überhaupt hat man sich den punkigen Querschlägern aus der skandinavischen Szene Schritt für Schritt angenähert und würde Stand jetzt auch als Part dieses Sektors bedenkenlos akzeptiert werden.

Im Kern ist aber auch "Raping Angels In Hell" eine angenehme Mischung aus Grindcore-Aggressionen und Crust-Extrakten, eingebettet in eine knackige Produktion und eine durchweg entschlossene Performance. SUBLIME CADAVERIC DECOMPOSITION ist zurück, und auch wenn es wie eine lahme Floskel klingen mag: Die Band ist heute stärker denn je zuvor!



Anspieltipps: The Torture Chamber, Maggots Feed On Carrion, Medico-Legal Psalmody