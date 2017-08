Prog-Potpourri vom feinsten.

Wow. Es kommt im progressiven Sektor nicht so oft vor, dass eine Band schon zehn Jahre an einem vorbei existiert und plötzlich ein Knaller-Album raushaut. So geschehen bei der multikulturellen Truppe SUBTERRANEAN MASQUERADE, deren neues Werk "Vagabond" mich schnell aus den Latschen gehauen hat. Es ist die dritte Full-Length der Band, und wohl nicht die erste, die in einschlägigen Magazinen gute Bewertungen einfährt. Mit den Vorgängern werde ich mich aber später befassen müssen, denn zurzeit nimmt "Vagabond" einfach zu viel Zeit im Player ein, als dass ich mich mit einem weiteren Album der Band überfordern will.

"Vagabond" ist zwar ein sehr flüssiges und unverkopftes Progalbum, aber es bleibt immer noch Prog. Die Einflüsse reichen dabei von JETHRO TULL über OPETH, DREAM THEATER bis zu FLEETWOOD MAC. Eine Schippe ORPHANED LAND ist auch drin, und das nicht nur, weil Matan Shmuely auch hier hinter den Kesseln sitzt. Es ist eine richtig bunte Landschaft, die uns bei SUBTERRANEAN MASQUERADE präsentiert wird. Da ist von Alternative-Riffs (die ersten Sekunden des Albums), Klezmer-Anleihen ('Ways') bis zu KING CRIMSON-Zitaten (im gleichen Track, wenige Sekunden später) vieles dabei. Wenn daraus ein schlüssiger Song gebastelt wird, die Gitarren fröhlich Petrucci im Hinterkopf haben und am Mikrofon die Wandelbarkeit eines Mikael Akerfeldts an den Tag gelegt wird, gibt es bei mir kein Halten mehr.

Verdammt, ist dieses Album gut! Nicht nur die Kreativexplosionen sorgen für einen Ohrgasmus nach dem anderen, auch so simple Zwischenspiele wie 'Carousel' übertragen den Eifer der Musiker direkt auf den Hörer. Nahezu jede Zutat, die man an einem guten Progalbum im Jahr 2017 zu schätzen wissen kann, hat "Vagabond". Allen voran das unfassbar gute Songwriting, das etliche große Namen in dieser vermeintlichen Nicht-Schublade hinter sich lässt.

Du hörst Prog? Geh "Vagabond" kaufen!

Anspieltipps: alles