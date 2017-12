In My Blood

In My Blood

Außergewöhnliches Album für die Special-Interest-Fraktion

Bei diesem Bandnamen hätte man sicherlich etwas anderes erwartet als den propagierten Minimalismus. Denn auch wenn sich SUFFOCATE FOR FUCK SAKE als explosive Post-Metal-Kapelle aufstellt, bleibt es auf dem neuen Album der Schweden bei vergleichsweise wenigen Eruptionen. Allerdings würde ein lärmiges Inferno, wie es die Band zwischenzeitlich ('I Am Your God') mal kurz belebt, auch konzeptionell gar nicht in den depressiven Sog passen, den die Musiker auf "In My Blood" entstehen lassen. Von Sekunde zu Sekunde wird die neue Scheibe immer beklemmender, zieht sich völlig zurück, entschlackt das gesamte Instrumentarium und baut dadurch eine Spannung auf, die gerade in den letzten Sequenzen fast nicht mehr auszuhalten ist. Und das treibt einen regelrecht in den Wahnsinn!

Erstaunlich ist hierbei, mit welcher Ruhe und Gelassenheit SUFFOCATE FOR FUCK SAKE an die Sache herangeht. Einige gesprochene Sequenzen werden mit kurzen Samples untermauert, während die Saitenfraktion mehrheitlich akustisch für die Balance sorgt. Für einen Moment ('Regrets') lässt sich die Band zwar wieder aus der Reserve locken und kanalisiert die aufgestauten Aggressionen, doch im Großen und Ganzen ist "In My Blood" ein Soundtrack-artiges Klanggebilde, dessen introvertierter Charakter mit einer Konsequenz gelebt wird, die beim vordergründigen Explosionspotenzial der neun Kompositionen absolut bemerkenswert ist.

Gerade deshalb ist die neue Scheibe dieser Skandinavier aber definitiv nicht für Jedermann geeignet; der Special-Interest-Gedanke zieht sich durch das gesamte Material, flammt gerade in den Passagen auf, in denen der Minimalismus nicht mehr zu übertreffen ist, bewahrt die Band aber sicherlich auch davor, irgendwann einmal abzuheben. SUFFOCATE FOR FUCK SAKE bietet auch heuer echte Tonkunst - und wer sich darauf einlassen kann, wird dem Zauber der düsteren Stimmungen alsbald nicht mehr widerstehen können. Stark!

Anspieltipps: Through The Gate, Regrets, Are You Happy With Your Life?