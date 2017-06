Auch diesmal nicht der ganz große Wurf!

Es ist mal wieder eine ganze Weile vergangen, seit SUFFOCATION zum letzten Mal ein Studio von innen gesehen hat. Dies sind zwar keine ungewöhnlichen Nachrichten, kann aber irgendwie doch immer wieder zum Release einer neuen Scheibe festgestellt werden, da lange Wartezeiten auch große Erwartungen wecken. Und gerade weil der letzte Longplayer nicht ganz das hielt, was der mächtige Name SUFFOCATION versprach, erhoffte man sich im Vorfeld, die Band würde auf "...Of The Dark Light" wieder die Kurve bekommen.



So wirklich ist dies im Endeffekt aber nicht gelungen. Die technische Schlagseite wird nicht mehr so heftig untermauert, das straighte Geballer wiederum haben wir auf der selbst betitelten Scheibe aus dem Jahr 2006 schon besser gehört, und wenn man bedenkt, dass man die Jungs längst in den Stand der Legende berufen hat, sollte die Prozentquote der echten Volltreffer mindestens bei 80 liegen - doch auch in dieser Hinsicht tut sich "...Of The Dark Light" immens schwer!



Immerhin hat die Scheibe einige wirklich herausragende Momente, die vor allem dann verzeichnet werden, wenn das Tempo angezogen wird und die wilde Entschlossenheit der frühen Tage wieder zum Vorschein kommt. 'Return To The Abyss' und 'Your Last Breaths', beide schon vorab ausgekoppelt, beweisen jedenfalls, dass die Band es immer noch drauf hat und bieten jenen überwältigen Mix aus technischem Geklotze, dynamischer Aufbereitung und brutaler Todesblei-Gewalt, die man seit "Effigy Of The Forgotten" so sehr liebt. Und auch ein verschlepptes Monstrum wie 'Epitaph Of The Credulous' erinnert noch einmal ganz klar daran, mit wem man es hier eigentlich zu tun hat.



Und trotzdem sind die echten Highlight-Momente vergleichsweise rar gesät und nicht in ausreichender Anhäufung vorhanden, um "...Of The Dark Light" als den nächsten Meilenstein im SUFFOCATION-Katalog abzufeiern - und das wohlgemerkt nicht weil man hier andere Maßstäbe wählt. Das Album ist grundsolide, gelegentlich auch mehr als das und in ganz seltenen Augenblicken genial. Doch da die Konkurrenz mittlerweile auch nicht schläft, könnte das fast zu wenig sein, um die erneute Geduldsprobe zu entschädigen. Aber das muss sich in den nächsten Wochen noch zeigen. Eine uneingeschränkte Empfehlung bekommt "...Of The Dark Light" jedenfalls nicht!



Anspieltipps: Return To The Abyss, Epitaph Of The Credulous