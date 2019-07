Treue zahlt sich aus

Obwohl ich tighten und schnörkellosen Thrash Metal, wie ihn die Griechen seit ihrem 2007er Debüt "Eternal Domination" zelebrieren, stets aufgeschlossen und freudig gegenüberstehe, habe ich die weiteren Schritte von SUICIDAL ANGELS nach "Divide And Conquer" ehrlicherweise nicht sonderlich verfolgt. Doch nun knallt die Sonne auf unser Haupt, die Temperaturen erreichen die 30-Grad-Marke und ich habe einfach wieder richtige Lust auf Gebolze, schnelles, erbarmungsloses Riffing und ein Feeling, das mich stets an die Szene-Hochzeit Ende der 1980er Jahre erinnert. Und genau das schafft "Years Of Aggression", das neue Album der südeuropäischen Flitzefinger.

Wie schon auf den sechs Alben zuvor, sind die griechischen Suizidengel nicht weit von EXODUS, DEATH ANGEL, SEPULTURA oder WARBRINGER entfernt, doch heuer lassen sich erstaunlich viele Parallelen zu KREATOR entdecken. Trotzdem trägt "Years Of Aggression" eine ganz eigene Handschrift und macht dem Titel alle Ehre: Der eine oder andere Refrain fräst sich binnen kürzester Zeit durch Mark und Hirn, die Luftgitarre und Air-Drum-Aktionen kommen erstaunlich häufig bei mir zum Zuge und in puncto Straightness sowie bedingungslose Leidenschaft für das Thema Thrash konnte man SUICIDAL ANGELS eigentlich nie einen Vorwurf machen.

So drückt sich 'Endless War' gleich zu Beginn erbarmungslos in die erste Reihe, 'Born Of Hate' hätte auch aus Petrozzas Feder stammen können, das Titelstück entwickelt sich peu á peu zum kleinen Hit und darf künftig auf keiner Live-Show fehlen. Und auch wenn die Qualität von Song zu Song ein klitzeklein wenig abflacht, sind es doch beispielsweise die melodischen Spielereien bei 'Bloody Ground', das bitterböse 'From All The One'-Riffing oder auch das Stakkato-Inferno bei 'The Roof Of Rats', die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Viel falsch machen Freunde des gediegenen und höllenheißen Thrash Metals mit "Years Of Aggression" also definitiv nicht. Auch wenn das siebte SUICIDAL ANGELS-Bollwerk erneut nicht das neue "Arise", "Tempo Of The Damned" oder "Enemy Of God" zu sein scheint, wird es doch zumindest zum Besten gehören, was in diesem Jahr im Sektor Thrash Metal der alten Schule herauskommen wird.