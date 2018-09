Still Cyco Punk After All These Years

Seien wir einmal ehrlich – "World Gone Mad" war ein verdammt geiles Album! Durch den Zugang eines gewissen Dave Lombardo scheint Mike Muir seine Liebe zu deftigen Thrash-Passagen wiedergefunden zu haben, und das Album ist auch zwei Jahre nach dem Erscheinen immernoch ein Dauerbrenner bei mir im Auto. Für das neuste SUICIDAL TENDENCIES-Album nimmt Muir den Titel wörtlich und haut uns nach der Thrash-Abrissbirne eine feine Punk-Hardcore-Platte vor den Latz. Ohne es werten zu wollen, wirkt "Still Cyco Punk After All These Years" um einiges leichter und unbekümmerter, wohingegen der Vorgänger als wütender Schlag in die Magengrube der Gesellschaft verstanden werden konnte.

Doch ohne Frage ist "Still Cyco Punk After All These Years" ein richtig tolles Thrash-Punk-Album geworden, das einerseits mit grandiosen und malträtierenden Ohrwürmern daherkommt ('All Kinda Crazy', 'All I Ever Get'), andererseits aber immer noch gern die Finger in die Wunde legt ('I Love Destruction', 'Lost My Brain Once Again'). Lombardo selbst zeigt – eigentlich wie immer – eine hervorragende Leistung und scheint endgültig bei den Crossover-Veteranen angekommen zu sein. Die Platte macht einfach Spaß und hat mit 'F.U.B.A.R.' und 'Gonna Be Alright' sogar Hits im Repertoire, die künftig auf keiner SUICIDAL TENDENCIES-Show fehlen dürfen.

Die aktuelle Platte qualitativ mit "World Gone Mad" zu vergleichen, ist schwierig, liegen beide Alben in dieser Hinsicht doch auf einer Stufe. Während Muir und Co. also 2016 noch mit der puren Aggressivität auf den Tisch hauten, nimmt sich die Combo aus Kalifornien nun seine Anhänger, haut ein paar schmucke Refrains mit ordentlich Tamtam in die Menschenmenge und initiiert den größten Moshpit seit Menschengedenken. Speziell auf längeren Autofahrten (und nicht nur da! - TK) ist "Still Cyco Punk After All These Years" also wärmstens zu empfehlen!