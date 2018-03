DIAMOND DOGS-Frontmann auf Country-Abwegen

Hauptamtlich bei den DIAMOND DOGS aktiv hat sich Frontmann Suilo nun entschieden, seine etwas betagteren Einflüsse auch im Rahmen eines Soloprojekts noch einmal konkreter ins Songwriting einfließen zu lassen. Statt beschwingtem, leicht glamourösem Hardrock gibt es auf "Full English" daher eher die Roots-Variante, die vor allem in der ersten Halbzeit noch mit sehr starken Neigungen in den Country-Sektor unterfüttert wird. Und auch der traditionelle Southern Rock ist eine wichtige Inspirationsquelle für mindestens die Hälfte aller Songs, weshalb die Platte gelegentlich auch Erinnerungen an den balladeskeren Stoff von KID ROCK weckt - auch nicht schlecht.



Allerdings muss man ergänzen, dass die meisten Stücke von "Full English" hart an der Grenze zur Weichspülerei stehen. Sulo spricht eher die älteren Semester an und macht auch keinen Hehl daraus, dass die schmutzigen Sounds in seinem Soloprojekt nicht viel zu suchen haben. Wer also auf eine 2.0-Variante der DIAMOND DOGS wartet, wird schnell enttäuscht sein, weil sich ihr Chefdenker doch sehr stark abgrenzt. Wer allerdings Country bevorzugt, Classic Rock auch mal in der sanfteren Variante hört und sich mit dem Klang der Südstaaten vor allem dann anfreundet, wenn das Redneck-Riffing außen vor bleibt, der wird mit den immerhin 19 Stücken, die Sulo hier zusammengetragen hat, sicherlich eine Menge Freude haben. Für meinen Geschmack könnte die Show ein kleines bisschen schweißtreibender sein. Aber unterm Strich ist "Full English" sicherlich eine feine Sache.



Anspieltipps: Borstal Breakout, Stand On The Rock