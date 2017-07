Obskures verrauschtes Durcheinander

Man kann jetzt darüber streiten, ob die Soundqualität alleine als entscheidendes Kriterium Gültigkeit bekommt, dass den neuen Longplayer von SUMMON disqualifiziert. Doch die verrauschten Klänge, in denen nahezu alle Details komplett verschwimmen, machen es nahezu unmöglich, die Inhalte dieses Tapes zu filtern und sich etwas eingehender mit den Qualitäten dieser Portugiesen auseinanderzusetzen. Denn, un das ist gerade das Tragische: Sobald man auch mal ein paar Sequenzen differenzierter wahrnimmt, so geschehen in 'Sacred Pestilence', erfährt man, dass die Südeuropäer durchaus ambitioniert und auch ausdrucksstark zu Werke gehen. Nur ist in diesem matschigen Haufen namens Produktion davon kaum etwas zu spüren.

Bei SUMMON sollte man sich daher mal Gedanken darüber machen, ob der Underground-Garagen-Ansatz für das eigene Konzept der richtige ist. Die Band scheint in Sachen Songwriting durchaus fähig, ihre finsteren Visionen deuten zumindest an, dass der experimentelle Charakter des okkulten Stoffes durchaus auch hochwertig unterfüttert werden kann. Aber wie gesagt: Die Details gehen verloren, finstere spannende Soundscapes, wie sie in 'Cult Of Deep Realms' aufgefahren werden, verlieren ihren Reiz, und so sehr man sich auch müht, den Portugiesen die Stange zu halten, sind die technischen Rahmenbedingungen einfach zu schwach, als dass man den Sturm auf eines der 300 Exemplare entfachen möchte. Von daher: Einfach mal bei Bandcamp reinschnuppern und selbst entscheiden. Eine Bewertung entfällt angesichts des genannten Zwiespalts.