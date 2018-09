Wesentlich besserer Sound und sofort ganz andere Eindrücke

Auf der letztjährigen Debüt-EP herschte bei SUMMON noch verdammt großes Chaos. Der relativ rumpelige Mix aus Death und Black Metal ging im klanglichen Getrümmer unter, das bestenfalls einer unterirdischen Garagenproduktion gleichkam und das mögliche Potenzial dieser Portugiesen ohne Umwege unter sich begrub. Ein Jahr später will es die Band ein weiteres Mal wissen, und man höre und staune: Die Defizite wurden zu einem großen Teil ausgebessert, und selbst wenn man sicherlich noch nicht von einer wirklichen inhaltlichen Organisation sprechen kann, so bringt die Band zumindest ein kleines bisschen Ordnung ins vorherige Chaos - und erzielt dadurch auch wesentlich befriedigendere Resultate.



Nach dem recht verheißungsvollen Intro 'Whispers Of The Black Moon' gibt es in 'Howling Graves' direkt die extreme Underground-Vollbedienung. SUMMON trümmert hier erbarmungslos, jedoch auch mit erkennbarem Konzept und setzt das erste Highlight in der noch jungen Karriere des südeuropäischen Trios. Und weitere sollen folgen, so etwa das dreckige 'Cult Of Abomination' oder das doomige Titelstück, das ganz andere Facetten dieser Combo offenlegt und die Überraschung perfekt macht - denn nach dem grottigen Eindruck von "Aesthetics Of Demise" war eigentlich davon auszugehen, dass SUMMON die große Chance im ersten Anlauf verpasst hat und sich schnellstens wieder aus dem Labelgeschäft zurückziehen müsse. "Parazv Il Zilittv" zeigt eine rundum verbesserte Klanglandschaft, die vor allem dank des besseren Mixes Meilen über der verschmähten EP steht und als Neuanfang eine unverhofft lohnenswerte Full-Length charakterisiert. Jetzt wäre es interessant, wenn die Herrschaften ihre EP noch einmal neu abmischen lassen würden - denn am Songwriting scheint es bei SUMMON ja nicht zu scheitern!



Anspieltipps: Parazv Il Zilittv, Howling Graves