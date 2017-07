Kontrolliertes Chaos!

Wie bekomme ich ein komplexes Album voller musikalisscher Extreme zumindest so rund, dass die Hörerschaft nach dem ersten Durchgang nicht eine solch krasse Überforderung empfindet, dass der Wunsch, sich weiter mit dem jeweiligen Output zu beschäftigen, gen null tendiert? Solche Fragen müssen sich Bands wie THE SUMMONED sicherlich stellen, wenn sie sich ans Songwriting begeben und ihre Explorationen starten - denn der Ausgang ist in solchen Phasen jederzeit ungewiss, und das sollten die bis dato noch unbekannten Tech-Metaller aus Boston vorab berücksichtigt haben.

Wie auch immer, wichtig ist, was am Ende herauskommt, und das ist im Falle von "Sessions" ein ziemlich stürmischer Mix aus MESHUGGAH-Djent, BETWEEN THE BURIED AND ME-Selbstverliebtheit, GORGUTS-Wahnsinn und THE DILLINGER ESCAPE PLAN-Mathematik.

Alles gesagt? Grundsätzlich schon, denn am Ende geht es nur noch darum, wie THE SUMMONED die anspruchsvollen Einflüsse verarbeitet und ob es gelingt, den recht komplexen Stoff auch in halbwegs geordnete Bahnen zu bringen. Doch auch hier müssen sich Fans der angesprochenen Combos keine Sorgen machen; die "Sessions" wahren ihren spontanen Charakter und kreieren eine angenehme Balance aus handwerklicher Selbstoffenbarung und gekonnt inszeniertem, musikalischem Irrsinn. Die Songs sind wild, sie sind teilweise extrem heavy, das Tempo wird in einem sehr dynamischen Zyklus variiert, und am Ende reicht auch die inhaltliche Spanne von Death Metal bis zu entartetem Jazz. 'Faradic', 'Built Of Glass' und das geniale 'Satori' sind am Ende die Highlights einer gewagten, fordernden, schließlich aber erstaunlich zugänglichen Extreme-Metal-Scheibe, mit der THE SUMMONED die Szene im Sturm erobert.

Unter http//store.thesummoned.com/album/sessions kann das gute Stück geordert werden. Am besten sofort!