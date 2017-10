Russian Psychedelic Rock

Die Zeiten, in denen Russland als das musikalische Niemandsland für handgemachte Rockmusik galt, sind längst vorüber. Inzwischen hat sich im Osten Europas eine großzügige Label-Landschaft etabliert, die immer mehr echte Perlen in den Westen schickt und sich in allen Sparten der härteren Musik einen Namen zu machen gedenkt.

SUN Q genießt noch nicht das Privileg eines Plattenvertrags, stellt auf dem neuen Album aber ziemlich deutlich klar, dass man diesen Umstand nicht mehr lange zu tolerieren gedenkt. Die Band bewegt sich im Fahrwassr solcher Acts wie AVATARIUM und kombiniert psychedelische Noten mit lässigem Doom Rock, balanciert den Stoff mit einigen 70s-affinen Gitarrensounds weiter aus und ist auch experimentellen Inhalten gegenüber nicht wirklich abgeneigt. Auf "Charms" kann die Band vor allem in der ersten Hälfte ein paar markante Akzente setzen, die unter anderem vom verzerrten Gesang von Frontdame Elena Tiron ausgehen, die sich aber auch in den trippigen Arrangements wiederspiegeln, die gelegentlich sogar an die ersten MONSTER MAGNET-Gehversuche erinnern.

SUN Q begeht jedoch nicht den Fehler, sich zu stark in den psychedelischen Kosmos beamen zu lassen, sondern kommt in den neun Kompositionen der aktuellen Platte sehr schnell auf den Punkt - ohne dabei ausladende Instrumentalparts aussparen zu müssen. Selbst für eine momentane Standortbestimmung in Sachen russischem Folk Rock ist genügend Zeit, was die Platte an den entsprechenden Stellen ungleich sympathischer macht. Auf alle Fälle ist SUN Q eine Band, die sich bereits jetzt problemlos auf internationalem Terrain behaupten kann. "Charms" ist nicht nur der Beweis, sondern auch ein weiteres Zeichen dafür, wie lebendig Rock & Roll made in Russia mittlerweile ist.

Anspieltipps: Petals And Thorns, Secret Ways, Jimmy The Pirate