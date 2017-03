The Blackest Volume: Like All The Earth Was Buried

Sludge und Black Metal im ständigen Paarungsversuch!

Absoluter Audio-Terror - mit dieser Zielvorgabe starteten die Jungs von SUNLIGHT'S BANE jüngst ihr neues Projekt "The Blackest Volume: Like All The Earth Was Buried". Die neue Platte sollte freilich radikal klingen, mit gängigen Schemata brechen und gleichzeitig alle Fesseln abstreifen, die das herkömmliche Songwriting selbst den extremsten Bands manchmal auferlegt. Und nimmt man diese Voraussetzungen als Grundlage, kann man der Band gratulieren: Denn sie hat wirklich sehr gute Arbeit geleistet.

Was das genau heißt? Tja, wohl erst einmal, dass SUNLIGHT'S BANE sich in keinen Topf schmeißen lässt. Die Band ist sehr universell aufgestellt und bedient vor allem das Sludge- und Noise-Publikum mit allerhand verstörender Polyrhythmik. In den ersten Takten der neuen Scheibe ist wirklich nichts, wie es im konventionellen Sinne sein darf. Die Band zerstört die eigenen Grooves, poltert dreckig und vorerst ungebundden los, setzt aber hier und dort die jeweiligen Ankerpunkte, die nicht nur den Zugang erleichtern, sondern auch den Wiedererkennungswert sichern. Fiese Doom-Epen wie 'I Am The Cold Harsh Whispers In Hell' und 'Dance Of Thorns' mögen zwar alles andere als eingängig sein, aber es sind Stücke, die man unwiderruflich mit dieser Band in Verbindung bringt - und damit hat SUNLIGHT'S BANE schon eine Menge erreicht!

Dennoch werfen die Herren aus Michigan ihr Konzept auf der Ziellinie noch einmal komplett über den Haufen und verwenden die vorangegangenen Stücke lediglich als Einführung in die eigene, musikalisch radikalisierte Welt. Denn im Schlusssprint ergibt sich die Band endgültig dem Drang, den bis dato noch zurückgehaltenen Black-Metal-Fokus neu auszurichten und endlich mit brachialer Gewalt der finsteren Spielart nachzugehen. Nummern wie 'With Fear This Love Is Given' und 'To Whom I Await' sind Paradestücke für gemeinen, hinterhältigen und unpolierten Schwarzstahl. Und es sind zeitgleich die beiden Höhepunkte einer durchaus eigensinnigen, gerade deswegen aber enorm interessanten Platte, mit der sich SUNLIGHT'S BANE letztlich wird etablieren können. Zumindest die unverbrauchte, unabhängige Herangehensweise verdient nämlich Respekt und Applaus!

Anspieltipps: With Fear This Love Is Given, To Whom I Await, Dance Of Thorns