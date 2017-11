Flowers Of The Lily

Flowers Of The Lily

Knotige Frickeleien aus dem nordamerikanischen Death-Metal-Reservoir

Hier ist er, der neue Leckerbissen für den anspruchsvolleren Part der Death-Metal-Gemeinde: Die SUNS OF SORATH aus dem frostigen Denver haben sich zur Aufgabe gemacht, die progressiven Landschaften der Szene noch einmal neu auszukundschaften und sich beim Songwriting über einzelne Umwege wieder dem Kern der Materie zu widmen. Herausgekommen ist dabei ein technisch unglaublich versiertes, gleichzeitig aber auch extrem schwer zugängliches Album, bei dem der handwerkliche Anspruch und das Feeling der fünf enthaltenen Songs nicht bloß einmal miteinander konkurrieren.

"Flowers Of The Lily" lässt schon zu Beginn kaum Raum zum Atmen; die Amerikaner gestalten ihren 14-minütigen (!) Opener 'Tides Of Macrocosm' mit zahlreichen Breaks und Tempowechseln, plätten mit doomigen Brachialriffs, fügen akustische Interludien ein und deuten schon mal das schier wahnsinnige Treiben der Rhythmusfraktion an, das in den folgenden Tracks noch viel extremere Züge annehmen soll. 'Until The Stars Be Numbered' und der Titelsong lassen auf einen achtarmigen Drummer schließen, der mit seinem sehr dominanten Spiel zwar viel Aufmerksamkeit zieht, dem Riffing und den gelegentlich eingefügten, verstörenden Piano-Passagen aber genügend Freiräume lässt, um sich immer wieder neu zu behaupten.

Es sind zahlreiche Duelle, die sich auf "Flowers Of The Lily" auftun, mal relativ fokussiert und zielstrebig, dann auch wieder arg sperrig und experimentell, aber letztendlich jederzeit begeisterungsfähig. SUNS OF SORATH mag sich nicht gerade durch zugängliches Songwriting und leicht nachvollziehbare Strukturen auszeichnen, dafür aber durch grandiose Twists, präzises, nahezu perfektes Handwerk und gerade zum Ende hin herausragende Songs. Die Band wartet noch auf einen Deal und freut sich gerade deshalb über jede (absolut verdiente) Unterstützung. Auf geht's!

Anspieltipps: Flowers Of The Lily, Until The Stars Be Numbered