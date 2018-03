Nicht außerirdisch, aber dennoch spannend!

Future Metal - da reicht die Sparte doch tatsächlich von VOIVOD bis MNEMIC. Was sich die Russen von SUNWALTER darunter vorstellen, weicht jedoch von beiden Extremen deutlich ab und ist im Grunde genommen eher eine zeitgemäß aufgepimpte Female-Fronted-Geschichte, die mit wuchtigen Grooves, reichlich Elektronik und ein bisschen Gothic Metal irgendwie doch sehr angenehm entfremdet wird - zumindest in den meisten Tracks.



Denn vor allen zu Beginn ist die Mischung all dieser konventionellen Zutaten doch sehr erfrischend und überzeugt mit ihrem starken Offensivdrang und einer wirklich starken Performance. Frontdame Olga Sol und ihre männlicher Gegenpart Alexio bieten eine verdammt gute Show und distanzieren sich auf eine sehr wohlwollende Art von den üblichen Klischees, die das klassische Grunz/Elfen-Duell ansonsten charakterisieren. Und auch an Hooklines mangelt es der Scheibe nicht: 'Birth Machine' und 'Planetary Protector' kleben sofort, das etwas experimentellere 'Drilling The Ice Of Europe' ist derweil aber ebenfalls nicht zu weit abgehoben, auch wenn die Band es hier in Sachen elektronisch aufgewertetem Bombast auf die Spitze treibt.



Schade ist daher, dass das Niveau auf dem letzten Streckenabschnitt noch einmal kurz einreißt und "Alien Hazard" nicht auf konstant hohem Level mit der Zielflagge winkt. Doch abgesehen vom etwas kitschigen 'Fermi Paradox' und der verzichtbaren Techno-Variante zu 'Nibiru' beinhaltet die neue SUNWALTER-Scheibe keine echten Stinker und überzeugt mit ihrer etwas anderen Herangehensweise an ein eigentlich überstrapaziertes Thema. Female-Fronted kann eben doch noch aufregend sein!



Anspieltipps: Birth Machine, Drilling The Ice Of Europe