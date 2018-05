Mit nordmännischer Kraft

Von SUOTANA habe ich vor dieser Veröffentlichung noch nie etwas gehört. Schande über mein Haupt, doch besser spät als nie, denn das, was sich auf "Land Of The Ending Time", der Band zweiter Streich, abspielt, ist aller Ehren wert. Aus Finnland kommt das Sextett und da bekanntlich das Auge mitisst, wurden die ersten Pluspunkte schon beim Artwork eingeheimst. Denn dieses spiegelt den Anmut und die Power zugleich, die die sechs Finnen auf dieser Platte miteinander verbinden, perfekt wider, sind dabei aber schwer in eine musikalische Schublade zu stecken.



Irgendwo in der Schnittmenge aus frostigem Power Metal, typisch Skandinavischem Black Metal und blitzsauberem Melodic Death Metal zündet SUOTANA ein richtiges Feuerwerk ab. Die Riffs sitzen, die Atmosphäre wird dichter und dichter, Epik und Härte gehen friedvoll Hand in Hand spazieren und wer Konsorten wie WINTERSUN, CHILDREN OF BODOM oder KALMAH schon gut findet, wird bei SUOTANA vor Freude im Dreieck springen.



Auf ihrem Zweitwerk kommen die Finnen stets auf den Punkt: Keine überflüssigen Passagen, keine Langeweile, kein "das habe ich doch irgendwo schon einmal gehört"-Gedankengang – die Band zieht konsequent ihren Stiefel durch und geht eisern ihren im Artwork dargestellten, frostigen Weg. 'Troutrace' gehört dabei ebenso zu den absoluten Anspieltipps wie auch 'Thousands Of Forests' und eben 'Land Of The Ending Time', die sich perfekt zum "kurz-reinschnuppern-und-gut-finden" eignen. Hier und dort ein paar sehr schöne Breaks, weder Melodie noch Aggressivität kommen hier zu kurz und auch wenn der Überraschungseffekt heuer auf der Seite der Finnen ist, würde mir die Platte auch zusagen, wenn ich SUOTANA schon seit dem Debüt "Frostrealm" von 2015 kennen würde.