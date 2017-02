US-amerikanischer Hard Rock aus der griechischen Hafenstadt Kavala.

Der Sound der glorreichen Siebziger erlebt aktuell bekanntermaßen ein gigantisches Revival, doch dass eine Band nicht nur den Classic Rock der damaligen Zeit wiederauferstehen lässt, sondern gleich auch noch den unermüdlichen Arbeitsethos von Genre-Vorreitern wie den ROLLING STONES übernimmt, habe ich bisher noch nicht erlebt. Zumindest bis ich von den Griechen SUPER VINTAGE hörte, die in ihrer gerade einmal fünfjährigen Geschichte bereits ganze sechs Langspieler unters Volk gebracht haben. Anfangs agierte der umtriebige Vierer dabei noch unter dem Namen HUSH'N'RUSH, bevor mit der Unterzeichnung eines Plattendeals bei Grooveyard Records die Umbennung folgte. Seither zeigt die Erfolgskurve für die Truppe aus dem malerischen Städchen Kavala konstant nach oben, was auch der neue Silberling "Welcome To Mojo Land" untermauern soll.



Musikalisch ist sich das Quartett dabei auch dieses mal wieder treu geblieben und setzt entgegen der anhaltenden griechischen Power-Metal-Welle weiterhin auf die Trademarks der großen Rock-Dinosaurier. Garniert wird der klassische Sound mit einer ordentlichen Portion Blues und dem staubigen Vibe von Südstaaten-Rockern wie LYNYRD SKYNYRD oder MOLLY HATCHET. Dabei klingen die Griechen direkt im Opener 'Southern Moon Rising' schon so authentisch, dass man sich unweigerlich dabei ertappt, die Herkunft der Band noch ein weiteres mal zu überprüfen. Mit seiner unglaublich coolen Gitarrenarbeit und der kernigen Reibeisenstimme von Fronter Stavros Papadopoulos klingt der Track aber auch wirklich so, als wäre er direkt aus einem US-amerikanischen Proberaum an die Ägäis teleportiert worden.



Das musikalische Spektrum der Griechen reicht auf ihrem neuesten Langspieler dann auch von flotten Up-Temp-Rockern ('Kiss Your Bad Feelings Goodbye', 'Living Like A Gypsy'), über das LED ZEPPELIN-Revival 'Rock'n'Roll Revolution' und entspannten Bar-Blues ('Son Of Pain'), bis hin zum akustischen Balladen-Ausflug 'Light Upon My Soul'. Aber egal welches Tempo die Jungs anschlagen, sie beweisen immer ein feines Händchen für abwechslungsreiches Songwriting und eingängige Hooklines. Einzig das ganz große Hit-Potential, das beispielsweise ähnlich gearteten Bands wie BLACK STONE CHERRY zu ihrem Status verholften hat, fehlt dem Quartett aktuell noch, auch wenn man nach einem wirklichen Ausfall unter den elf Tracks vergeblich sucht.



Damit ist "Welcome To Mojo Land" insgesamt ein feiner Langspieler geworden, der die bisherigen Leistungen von SUPER VINTAGE untermauert und im direkten Vergleich sogar noch etwas knackiger und stärker daherkommt als der Vorgänger "Salvation Road". Anhänger von klassischem Hard Rock und bluesigen Klängen dürfen hier also bedenkenlos zugreifen und sich jetzt schon einmal den perfekten Soundtrack für laue Sommerabende sichern, die uns in einigen Monaten wieder erwarten werden.