Vorsicht vor dem SUPERBEAST!

Wer genau das SUPERBEAST ist, haben die beiden Mitglieder der gleichnamigen Combo noch nicht verraten. Es steht allerdings zu befüchten, dass Gitarrist und Bandgründer Ganzz sein Alter Ego im Namen seiner neuen Truppe vermutet. Warum das? Nun, schaut doch einfach mal auf die Facebook-Page der Band, wo sich der gute Herr in zahlreichen Posen aus seiner Bodybuilding-Laufbahn präsentiert. Zum Fürchten. Aber auch musikalisch ist das Zweigespann nicht gerade auf der Höhe; die Asiaten präsentieren auf ihrer aktuellen EP einen relativ kruden Mix aus Todesblei, traditionellem Metal und vereinzelten Heavy-Rock-Schnipseln, der zwar nicht als wilder Crossover durcheinandergeworfen wird, in der hier gebotenen Zusammensetzung aber auch kaum Sinn ergibt.



"A New Future" startet mit einem noch ganz annehmbaren Death-Metal-Track, verlagert den Schwerpunkt dann aber auf die narzistische Selbstdarstellung des Gitarristen, der in Stücken wie 'Hidden Truth' und 'A New Future' vor allem mit seinen Soli brillieren möchte, inzwischen aber auch jegliches Interesse an der Homogenität seins Materials verloren hat. Dass die Rückkehr zum Death Metal im abschließenden 'Revenge Of The Anger' schließlich überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen ist und der x-te Stilbruch schon nach kürzester Zeit an den Nerven zerrt, kann man ganz klar als Ausschlusskriterium festhalten.

Vielleicht sollte sich Master Ganzz mal entscheiden, ob er seine Energie eher in den krativen Prozess oder doch lieber in seine Hanteln stecken möchte. Ich hättte da auch schon einen Tip, welche Priorität ich an seiner Stelle wählen würde.