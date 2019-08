Einmal mehr anstrengendes Chaos

Eines muss man den beiden Herren von SUPERBEAST irgendwie lassen: Das japanische Duo gibt sich auf keinen Fall auf, so vernichtend die Kritiken zu ihren letzten Releases auch gewesen sein mögen. Am Songwriting selbst haben die Musiker aus Tokio allerdings nicht wirklich gearbeitet; auch "Dead World" ist eine krude Zusammenstellung fragmentierter Thrash-Riffs und unstrukturierter Death-Metal-Grooves, der schon zur Halbzeit die Frage nach der weißen Fahne aufwirft, die von der Band selbst aber leider nicht zufriedenstellend beantwortet wird. Denn statt irgendwann tatsächlich noch die Kurve zu bekommen und etwas Brauchbares aus den Instrumenten herauszuholen, gibt es lediglich chaotisches Gepolter, einige maschinell anmutende Arrangements und eine Performance, die in jeder Garage vielleicht die Mäuse hervorlockt, auf internationalem Terrain aber nicht den Hauch einer Chance hat, neue Zuhörer zu generieren.

Frei nach dem Motto "Hauptsache extrem" werden einige unzusammenhängende Riffs kombiniert, hier und dort ein paar gewöhnungsbedürftige Growls hinzugefügt, hektisch mit den Rhythmen gewirbelt, am Ende aber kaum mal etwas Sinnvolles kreiert, an das man sich mit einer gewissen Zufriedenheit klammern könnte. "Dead World" ist das nächste Album mit vielen Fragezeichen, die wiederholte nervtötende Chaostour und folglich auch ein weiterer Sargnagel für eine Band, die offenbar dennoch nicht kaputt zu bekommen ist. Sei's drum: Kaufen muss man das ja nicht!