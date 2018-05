What Time To Be Alive

Eine schnelle Wiederauferstehung aus gegebenem Anlass

Eigentlich hatten sich die alten Haudegen von SUPERCHUNK selbst eine längere Pause auferlegt und mit "I Hate Music" ein Statement abgeliefert, das seinerzeit nicht nur symbolischen Wert haben sollte. Die jüngsten politischen Entwicklungen haben die Band aber wieder heiß gemacht, denn als Punk-Rock-Urgestein hat man eine gewisse Verantwortung, gesellschaftsrelevante und sozailkritische Themen in irgendeiner Form musikalisch zu verarbeiten. Und anlässlich der merkwürdigen Politik des derzeitigen US-Oberhaupts war nun der Punkt gekommen, an dem die Band ihr Schweigen brechen musste.

Statt jedoch mit wütenden Parolen gegen das System und seinen Anführer zu wettern, hat die Band ein paar launische, aber doch recht positiv gestimmte Kompositionen eingetütet, die mit schmeicheligen Refrains, angenehmen Rock & Roll-Gitarren und stimmungsvollen, melodischen Gesängen gesegnet sind. SUPERCHUNK hat lediglich das lyrische Leitmotiv verändert, ist sich ansonsten aber voll und ganz treu geblieben, wenngleich man sagen darf, dass die neue Platte vielleicht noch eine Spur motivierter daherkommt als die letzten beiden Releases. Mac McCaughan klingt immer noch wie ein stimmgewaltiger Teenager, seine Hintermannschaft versorgt ihn mit feinen Backing-Shouts, und überhaupt sind die Gesangsharmonien das große Plus einer an sich nicht sonderlich spektakulären, am Ende aber doch überzeugenden (Pop-)Punk-Rock-Scheibe. Und vor dem Hintergrund, dass die Truppe schon knapp 30 Jahre im Geschäft ist und auch nach drei Dekadne noch zeitlose Songs schreibt, ist die elfte SUPERCHUNK-Scheibe noch mal einen zusätzlichen Applaus wert. Welcome back!



Anspieltipps: Lost My Brain, Dead Photographers, All For You