Feiner Indie-Sound aus dem stets experimentellen Bristol.

Die Summe der Dinge führt zu SUPERSEED! Was das bedeutet? Nun, die junge Truppe aus Bristol hat sich offenkundig intensiv mit der Geschichte der heimischen Musikszene auseinandergesetzt und dabei von den BEATLES bis hin zu Britpop-Blüten wie OASIS alles aufgesaugt, was den Musikern irgendwie in die Quere gekommen ist. Herausgekommen ist schließlich ein äußerst facettenreiches Debütalbum, das zwischen Indie und Mainstream permanent hin und her pendelt, das sich sowohl Heavy Rock als auch Alternative schimpfen darf, darüber hinaus aber auch verschiedene Ideen aus dem klassischen Hardrock verarbeitet, dass selbst der eine oder andere Altrocker etwas finden wird, das ihm auf "Superseed" gefällt.

Die Briten feiern sich in den ersten Tracks des selbst betitelten Erstlings mit High-Energy-Erzählungen, sorgen mit lässigen Gitarren immer wieder für Entspannung, Entlastung und Abwechslung, sind sich aber auch darüber im Klaren, dass keine Band von der Insel ohne den Einfluss der Fab Four aus dem Studio entlassen wird - mehrstimmige Gesänge, wie sie unter anderem in 'Quicksand' auftauchen', sind der klare Beweis. Und dennoch ist auf "Superseed" nichts berechnend oder gar vorhersehbar. SUPERSEED macht ständig ein neues Fass auf, verwandelt sich immer wieder in eine völlig neue Band, die zwar im Kern etwas Alternatives mitbringt, den Indie-Gedanken ebenfalls tief in sich trägt, aber dennoch sehr konventionell und darüber hinaus überzeugend auftritt.

Das klingt im ersten Moment vielleicht nach einem klaren Widerspruch, sollte aber einfaach mal erlebt werden, um die musikalische Reise, auf die SUPERSEED das Publikum mitnimmt, besser zu verstehen. Tausend Harmonien, tolle Harmonien, leicht verdauliche Arrangements und eine Reihe echter Hits sind Argumente, die man nicht einfach wegdiskutieren kann und die letztlich auch klar für diese sympathischen Briten sprechen. Die Musikszene in Bristol ist ohnehin eine der fleißigsten im gesamten Königreich. Mit SUPERSEED wächst sie um einen zusätzlichen Hochkaräter!

Anspieltipps: My Time Is Now, Someone Broke It, This Is The Way To Go