Gelungenes JUbiläumswerk!

Wo andere Bands zu diesem Zweck eventuell eine Best Of oder Restropektive herausbringen, feiern die SUPERSUCKERS ihr 30-jähriges Jubiläum mit einem neuem Album. Und diese Entscheidung war genau die Richtige! Denn auf "Suck It" zeigt sich die inzwischen zu einem Trio geschrumpfte Truppe von ihrer besten Seite.



Aufgenommen hat man die Scheibe live innerhalb von vier Tagen im Bismeaux Studio in Austin Texas. Ich würde mir manchmal wünschen, dass dies andere Kapellen genauso machen würden, anstatt sich monatelang im Studio zu verkriechen. Denn das Ding wird dadurch nicht unbedingt besser. Ich höre nichts, was man auf "Suck It" bei längerem Studioaufenthalt noch besser hätte machen können und ich muss Sänger und Bassist Eddie Spaghetti und seinen Mitstreitern Marti Chandler an der der Gitarre und Chris von Streich am Schlagzeug zu diesem coolen Rock 'n' Roll Album echt gratulieren. Von den Country Ausflügen vergangener Tage ist bis an die leichten Anleihen in 'Cold Wet Wind' nichts mehr zu hören. Es gibt heute nicht mehr viele Kapellen, die nach so langer Zeit im Geschäft noch so authentisch rocken können. ZZ TOP wäre vielleicht noch eine davon. Sinnigerweise befindet sich ein gelungenes Cover von 'Beerdrinkers And Hellraisers' auf "Suck It", welche die Jubiläumsscheibe mehr als würdig beendet.



In dieser Form dürfen die SUPERSUCKERS gerne noch mindestens 20 Jahre weitermachen. Zum 50-jährigen Jubiläum beschalle ich mit dem dann aktuellen Jubiläumswerk meine Nachbarn im Seniorenheim, während sich meine jetzigen Hausmitbewohner von der Qualität von "Suck It" überzeugen dürfen - ob sie wollen oder nicht.