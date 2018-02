Die neue Kraft im hellenischen Black Metal!

Warum sind Debüt-Releases eigentlich oft die stärksten Platten? Sind die betroffenen Bands noch unvoreingenommen und spontan? Lastet noch kein allzu großer Druck auf ihnen? Oder ist es einfach nur die rohe Kraft der Jugend, die vor allem im Black Metal gerade dann zu extrem starken Resultaten führt, wenn die jeweiligen Combos gerade erst im Begriff sind, sich ernsthaft für einen festen Kurs zu entscheiden?

Wenn man die neue EP der Griechen SUPREME DOMINION in Augenschein nimmt, ist es wahrscheinlich von allem etwas, was zu diesem großartigen Resultat geführt hat. Die Truppe aus Thessaloniki klingt herlich unverbraucht und entschlossen, beherrscht die Raserei ebenso wie den räudigen Midtempo-Groove, hat sich eine gewisse Unberechenbarkeit auf die Fahne geschrieben, die man in den vielschichtigen Arrangements von "Triptolemus" auch vollends auslebt, und konnte schließlich vier Songs produzieren, die allesamt auf allerhöchstem Niveau angesiedelt sind und die Band als eine der besten internationalen Newcomer im finsteren Sektor überhaupt etabliert - und damit haben die Herren Musiker womöglich selbst nicht gerechnet.

Der Titelsong tönt im DARKTHRONE-typischen Uptempo-Galopp und klingt wie ein Relikt aus einer kaum mehr zu reproduzierenden Ära, in 'Rat is Dead' werden völlig souverän die Einflüsse von CELTIC FROST und Co. geltend gemacht, MAYHEM ist das Stichwort im radikalen 'Where Is Your God', undd wer eine brutale, dissonante Hymne sucht, ist mit 'Blood Communion' bestens beraten. Vier Songs haben es auf "Triptolemus" geschafft, jeder von ihnen ein echter Voltreffer und schließlich auch ein zusätzliches Argument, die Band ohne langes Zögern in die auditive To-Do-Liste zu schieben. Im Normalfall sind die Heathen-Tribes-Platten limitiert, weshalb es sich empfiehlt, sofort zuzugreifen - ohne Bedenken auch blind, denn von dieser EP wird kein Gönner der angesprochenen Acts in irgendeiner Form enttäuscht sein!

ANspieltipps: Blood Communion, Triptolemus, Where Is Your God