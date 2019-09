Prog Metal mit Atmosphäre.

Hinter SURFACE OF THE SUN steht der kanadische Musiker und Schriftsteller Devon Eggers. Mit seinem Prog-Metal-Projekt bringt er aktuell die neue EP "Panacea" auf den Markt, die er beinahe im Alleingang geschrieben und eingespielt hat. Nur das Schlagzeug hat der Drummer seiner ebenfalls hörenswerten Landsleute von OMNISIGHT übernommen.



"Panacea" umfasst vier Stücke, die ein abwechslungsreiches Programm bieten, aber doch in Komposition und Arrangements einen wiedererkennbaren Sound aufweisen, der ein wenig an TOOL erinnert. Gleich der Eröffner 'The Science Says', der von kräftigen Gitarren und leichten Keyboards getragen wird, packt einen mit seinen progtypischen Brüchen und einer gleichzeitig zugänglichen Melodie. Devon Eggers hat sicher keine sehr gute oder kraftvolle Stimme, doch sie passt zu seiner Musik, und der etwas monotone und introvertierte Gesang ist Teil des Gesamteindrucks der Musik. 'Oblivion' wird vom Bass eingeleitet und hat insgesamt eine etwas düsterere Atmosphäre. Gerade bei diesem Stück trägt der Kontrast von vertrackter Rhythmik und gleichmäßigem Gesang zum Reiz bei. 'The Silence' dagegen wirkt vordergründig beinahe poppig, offenbart aber bei genauerem Hinhören jede Menge interessanter Details. Das Titelstück schließlich bestätigt die Stärken der Scheibe soweit in Arrangements und Instrumentierung, entfaltet sich darüber hinaus durch seinen Aufbau über fast neun Minuten fast schon als musikalischer Trip.



Sicher hat man im Progressive Metal schon bessere Melodien gehört, aber die erwähnten Stärken der EP machen sie unbedingt empfehlenswert. Mehr Informationen über SURFACE OF THE SUN finden sich auf dem Bandcamp des Künstlers.