Ziemlich anstrengend, wenig gelungen. Schade.

Schon etwas länger auf dem Markt ist "Retrovolution" von SURVIVAL IS SUICIDE. Die Katalonier haben sich den experimentellen Death Metal auf die Fahne geschrieben, aber auch diese Band hat sich leider nicht um ein ansprechendes Artwork gekümmert. Geboten wird 37 Minuten Auf-Die-Fresse-Material mit gutturallen Gesängen, die kaum verständlich sind. Der experimentelle Anteil an der Musik erschließt sich mir zuerst kaum. Hier gibt es Death Metal, der massiv in die Neunziger schielt; auch die Produktion gibt wenig Anlass, auf eine Veröffentlichung nach 1994 zu schließen.



Leichte Keyboard- und Soundscape-Einflüsse sind hörbar, die mir aber nicht ausreiche würden, um irgendwo von experimentellem Death Metal zu sprechen. Leider sind sie auch nicht sonderlich songdienlich. Puh, ich sag es mal so: Das ist schon alles recht anstrengendes Material und es wird von den Jungs selbst ruiniert. Besonders unansehenlich sind die Überlängen-Songs, die stärker durch Soundsapes verseucht wurden, die zwei instrumentalen Zwischenstücke sind auf ganz miesem Niveau.



Mit einem anständigen Death-Metal-Frontmann und abwechslungsreicherem Schlagzeugspiel, sowie ohne die nervigen Collagensounds hätte diese Scheibe dank der eingängigen, sehr traditionell komponierten Songs richtig großartig sein können. So ist das alles nur eine gute Idee. Ich hätte hier gerne mehr geschrieben. Vor allem hätte ich gerne mehr Positives geschrieben. Aber die negativen Elemente zerstören hier wirklich, wirklich viel. Jungs, gebt euch einen Ruck, probiert es noch mal. Da ist doch deutlich mehr drin!



Anspieltipps: Demon.