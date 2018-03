Black Metal mit viel Melodie und klarem Gesang

Neun Jahre ist es her, dass das letzte SUSPERIA Album "Attitude" veröffentlicht wurde. Kurz vor der Veröffentlichung erlitt Sänger Athera einen Herzinfarkt. Unter anderem wegen der gesundheitlichen Folgen des Infarkts verließ Athera 2015 SUSPERIA. Mittlerweile haben die Norweger mit Dagon, der direkt nach der Erkrankung Atheras bereits live aushalf, einen neuen Sänger gefunden und jetzt steht mit "The Lyricist" das erste Album mit neuer Stimme ins Haus.



Ich muss zugeben, dass mir SUSPERIA bislang immer nur namentlich ein Begriff war, musikalisch waren mir die Norweger bislang unbekannt. Sowieso habe ich auch nur die Veröffentlichungen der ersten drei Alben am Rande mitbekommen, die letzten zwei habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich dachte immer, die Norweger würden reinen Black Metal der alten norwegischen Schule spielen. Bereits der Opener 'I Entered' zeigt mir, dass ich nicht vollkommen richtig gelegen habe. Die melodischen klaren Vocals im Refrain passen irgendwie nicht zu meiner Erwartung, aber vollkommen zum Song. Das folgende 'Heretic' ist dann schon eher das, was ich erwartet habe. Wobei es doch schon eher in Richtung melodischen Black Metals geht. Und es ist das erste richtige Highlight des Albums. Aber auch hier wieder cleane Vocals im Refrain. Der Titeltrack bietet ebenfalls tiefschwarzes Riffing mit Melodie und zwischendurch erneut melodische, cleane Vocals. 'My Darkest Moment' drosselt dann das Tempo ein wenig, liefert aber trotzdem wieder diesen Mix aus Black Metal und melodischen Vocals.



Highlight des Albums ist für mich der vorletzte Track 'Whore Of Man'. Dieser hebt sich komplett vom restlichen Album ab. Hier singt Dagon fast dauerhaft klar und melodisch. Seine Vocals erinnern mich in einigen Passagen sehr an GRAND MAGUS. Auch das Riffing ist weniger schwarzmetallisch, eher in Richtung Power Metal. Gerade dieser Unterschied zum restlichen Album macht den Song besonders.



"The Lyricist" ist mein erster musikalischer Berührungspunkt mit SUSPERIA und ich bereue ihn nicht. Die Tracks sind abwechslungsreich und veranlassen den Hörer zum Mitbangen. Mit 'Whore Of Man' hat sich sogar ein absoluter Hit aufs Album geschlichen.