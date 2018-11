It's so easy!

Authentizität ist vielleicht der wichtigste Faktor eines jeden neuen Outputs; Bands, die ihren Sound nicht glaubwürdig produzieren bzw. nicht offenkundig hinter ihren stilistischen Explorationen stehen, sind in der Regel Eintagsfliegen, nach denen irgendwann (und sehr schnell) kein Hahn mehr kräht. Umgekehrt gibt es aber auch solche Acts wie SVVAMP, die man ob ihrer relaxten, leidenschaftlichen und einfach nur tollen Präsentation am liebsten sofort umarmen möchte. Die Schweden zelebrieren den Classic Rock mit einigen zeitgemäßen Verzerrern, ordnen ihren bluesigen Nummern gerne auch mal zwischen ein paar Fuzz-Grooves, haben aber auch eine gewisse Affinität zu Alternative/Indie-Combos wie SUPERGRASS, weil ihr Material manchmal so angenehm laid back klingt, dass man glaubt, auf einem entspannten Road Trip mit Seattle-Beschallung und Palm Springs-Coolness unterwegs zu sein.



"Svvamp 2" ist ein Potpourri aus sehr vielen Klängen, das sich am Ende aber prima darauf reduzieren lassen kann, schlicht und einfach Rock & Roll in verschiedenen Ausprägungen herzuzaubern. Kein Firlefanz, keine Schnörkel, sondern einfach nur groovige Gitarren, ein paar Blues-Arrangements und die Lässigkeit des Unverbrauchten sind Zaubermittel, gegen die sich niemand wehren möchte - und Nummern wie 'Sunshine Street' und 'Hillside' wird kaum jemand ablehnen, der handgemachte Rockmusik zum A und O deklariert hat.

Ja, handgemacht, das ist es, cool und ungehobelt, dann aber wieder entspannt und einladend. Und es ist natürlich eines vor allen Dingen: authentisch von vorne bis hinten. SVVAMP ist das Zauberwort für jede Clubbühne, für jeden Fuzz-getränkten Exkurs, den man im heimischen Wohnzimmer vornehmen möchte und für eigentlich jeden, der klassische Rocksounds mit coolen Retro-Vibes liebt. Die zweite Platte der Skandinavier ist ein klares must-have!



Anspieltipps: Hillside, Queen, Alligater