Allerlei Sorten bunter Rock-Bonbons.

Namen gibts. Welche Musik darf man wohl von einem schwedischen Bonbon des Todes erwarten? Ich assoziiere damit am ehesten etwas klamaukig Skurriles in Richtung Monty Python. Doch was ich höre ist "nur" guter alter Rock, der es versteht, Zutaten aus allen relevanten Jahrzehnten der Stromgitarrenmusik zu vereinen. Die Band aus London mischt fetzige Stoner-Riffs der Marke QUEENS OF THE STONE AGE mit Ideen, die auch die späten BEATLES schon einmal hatten, würzen dies wenn nötig noch entweder mit ein wenig 70er-Psychedelia oder aber experimentellem Pop der Marke DAVID BOWIE. Hört nur mal das coole 'Always', das wie eine Desert-Rock-Version des BEATLES-Geheimtips 'Tomorrow Never Knows' erscheint. Würde man mich fragen, mit welcher Band SWEDISH DEATH CANDY auf Tour gehen sollte, wäre dies wohl UNCLE ACID & THE DEADBEATS. Hier gibt es durchaus Parallelen, auch wenn das Bonbon bunter, blumiger und weniger doomig wirkt. Klar, als allzu innovativ und zukunftsgerichtet würde ich diese Musik nicht unbedingt beschreiben, dafür ist sie aber meistens sehr harmonisch und hat den gewissen Charme. Fein.