Melodischer Hard Rock in Hochform - eine wunderbare AOR-Scheibe.

SWEET MARY JANE heißt eine schwedische AOR-Band, "Winter In Paradise" wurde das Debüt-Album genannt. Der AOR-Markt wird seit Jahren ja von relativ vielen durchschnittlichen Veröffentlichungen überschwemmt. Kaum etwas ragt hier heraus. Die einzigen AOR-Bands, die mich in den letzten Jahren wirklich begeistern konnten, waren ganz alte Bekannte (ASIA, JOURNEY und natürlich TOTO). Doch hier überraschen die Schweden und bringen harten Melodic Rock, der an die erste ASIA-Scheibe ebenso erinnert, wie an die Frühachtziger-Werke von JOURNEY und FOREIGNER.



Tomas Berggren ist ein überragender Sänger, der (wie alle anderen Musiker) bisher bei Dritte-Reihe-Rock-Bands aktiv war. Dabei singt er auf Kimball-Niveau. Das Songwriting ist natürlich schmalzig, aber dabei nie zuckersüß. Die Jungs bringen große Melodien unters Volk, und ich merke, dass ich nach jedem Hördurchgang wieder auf "Play" drücke. Ein gutes Zeichen. Die Band hat Hits (was für ein Opener! 'Madeleine'!). Sie ist stark produziert, ohne irgendwie "modern" zu klingen. Optimal.



Ganz im Ernst: Ich hatte hier nichts erwartet (also typischen-AOR-Einheitsbrei) und bekomme jetzt eines der ersten großen Highlights 2017. Dass eine AOR-Newcomer-Band ohne große alte Namen ganz oben auf meinen Einkaufszettel wandert, erlebe ich eher selten. Jeder, der mit melodischem Hard Rock der späten Siebziger und frühen Achtziger etwas anfangen kann, sollte hier reinhören. Ach ja, 'Carry On' ist leider kein MANOWAR-Cover, aber trotzdem ein ganz starker Song.



Anspieltipps: Fire In Your Eyes, Madeleine, Carry On.