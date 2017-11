Gepflegter Southern Rock aus dem Nordwesten der USA.

Ihre Herkunft, die Region rund um Tacoma im Nordwesten der USA merkt man diesen Jungs überhaupt nicht an. Vom typischen Seattle-Sound hat diese Formation nämlich absolut gar nichts in ihrem Klangbild integriert. Sehr wohl lässt SWEETKISS MOMMA aber auf Anhieb erkennen, dass man es mit einer Band aus den US of A zu tun hat. Und das durchgehend, denn während 'Old Dry Bones', der Opener der aktuellen EP (bei der es sich übrigens um die bereits vierte Veröffentlichung der 2008 gegründeten Truppe handelt) des Quintetts schwer an diverse Helden des Southern Rock der klassischen 70/80er-Kategorie denken lässt, gibt es in 'Go On Get Off' durch verstärkt verwendete Hammond-Orgel-Klänge eine gewisse Nähe zu "späteren" Meistern wie etwa THE BLACK CROWES zu vernehmen.



'Just Have You' gefällt danach durch eine deftige Roots-Blues-Schlagseite und den sonoren, intensiven Gesang von Jeff Hamel, der durchaus auch Warren Haynes als Einflussquelle haben dürfte. An dessen Stammformation GOV’T MULE fühlt man sich danach durch das locker-lässige, mit bissigen Lyrics versehene 'Woman Of Wickedness' erinnert. Die Nummer hat vom Aufbau her zudem etwas von einer Jam-Session, durchaus anzunehmen also, dass der Track live immer wieder mal anders klingt.



Mit dem zu Beginn nach einem Gospel klingenden, in weiterer Folge jedoch deutlich deftiger werdenden und dabei aber dennoch zu jeder Sekunde reichlich Soul versprühenden 'Between The Flood And The Fire' beendet das Quintett seine Vorstellung und hinterlässt den Zuhörer - sofern dieser dem Southern, Blues und Classic Rock zu frönen pflegt - mit der Hoffnung auf ein baldiges Wiederhören mit SWEETKISS MOMMA. Noch mehr aber auf die Chance die Herren eventuell sogar einmal auf einer Bühne zu sehen zu bekommen.