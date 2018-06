Drowning In The Sea, Rising With The Sun

Retrospektive - nicht nur für Nostalgiker!

Was haben die SWINGIN' UTTERS in ihrer ewig währenden Karriere nicht schon alles erlebt und probiert. Von den Hardcore-Einflüssen über vereinzelte Folk- und Ska-Episoden bis hin zum glasklaren, typischen Melo-Punk kalifornischer Prägung findet sich in der weitreichenden Diskografie der Urgesteine aus San Francisco wirklich alles, was Labels wie Epitaph und Fat Wreck jemals großgezogen haben. Zeit für ein Resümee hatte sich die Band bislang aber noch nicht genommen, weshalb eine Platte wie "Drowning In The Sea, Rising With The Sun" auch absolut in Ordnung geht. Insgesamt 33 Tracks hat die Truppe für ihre Compilation ausgewählt und dabei noch einmal tief in den Archiven gegraben. Denn auch die UTTERS stehen zu ihrer Vergangenheit und beleben sie auf dieser Best Of noch einmal von neuem - unbd das weckt durchaus nostalgische Gefühle und Erinnerungen an eine Zeit, als der Punk Rock erstmalig auch Europa unsicher machte.

Und am Ende sind es auch gerade die Songs der Anfangsjahre, die auch drei Dekaden später noch die beste Unterhaltung bieten: 'London Drunk', 'Fifteen And T' und 'Catastrophe' sind wahrlich Sternstunden des Westcoast-Sounds und Signature-Tracks einer jederzeit agilen Truppe. Die neueren Tracks sind leider ein bisschen softer und haben nicht mehr ganz so viel Energie wie die alten Gassenhauer, sind aber nach wie vor überdruchschnittlich gut und beschreiben schließlich, dass die SWINGIN' UTTERS auch in vermeintlich schlechten Phasen noch richtig gutes Material komponiert haben.

Es bedarf zwar keiner Compilation, um sich das noch einmal zu vergegenwärtigen, aber wer will angesichts eines solch fetten Pakets wie "Drowning In The Sea, Rising With The Sun" schon meckern? Eine der besten Punk-Rock-Zusammenfassungen überhaupt!