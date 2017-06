Coole Band, bescheidenes Live-Album!

Es mag nicht zwingend sinnvoll sein, ein Live-Album aufzuzeichnen, wenn man selbst nur als Support unterwegs ist und die Spielzeit dementsprechend begrenzt ist. Dies dürfte auch den Jungs von THE SWORD bekannt gewesen sein, als sie im vergangen Jahr mit OPETH durch die Lande zogen. Trotzdem hatte die Band den Anspruch, erstmalig auch Bühnenmaterial festzuhalten und sich daher entschieden, keinen kompletten Gig aufzunehmen, sondern auserwählte Beiträge der gesamten Tour zu kompilieren.

Was nun klingt wie der absolute Stimmungskiller, ist in der Realität aber ziemlich nahe dran am Live-Erleben von THE SWORD. Die Herren kommunizieren ohnehin nicht viel mit ihrem Publikum, und da das bisherige Material auch keine wirklich eingängigen Mitgröl-Passagen aufbietet, ist es grundsätzlich nicht allzu schlimm, dass die Interaktion hier ein wenig in den Hintergrund gerät.

Aber egal, wie weit man einzelne Dinge rechtfertigt: Irgendwann kommt man dann doch an den Punkt, wo die Schwierigkeiten mit "Greetings From..." beginnen. Der Live-Sound ist schwach, vor allem die Rhythmusfraktion kommt kaum zum Vorschein, und selbst vor dem Hintergrund, dass die Performance offenbar ohne weitere Overdubs reproduziert wurde, braucht das Material von THE SWORD einfach etwas mehr Druck und Pfeffer, damit die Songs sich so richtig eingrooven. An der Materialauswahl gibt es nämlich nichts zu meckern, das Cover von 'John The Revelator' ist sogar ein echter Hit, und die LED ZEPPELIN-Referenzen sind auch on stage das Salz in der Suppe. Aber irgendwie wirkt diese Live-Scheibe, als sei sie ohne das entsprechende Herzblut umgesetzt wworden - und das ist für THE SWORD alles andere als typisch. Fans dürfen natürlich zugreifen, Neulinge sind aber definitiv mit dem starken Studiomaterial besser bedient.