Derbe, dreckig, düster!

Jawohl, das hier ist der Sound für verschwitze Bühnen, kleine Clubs, ein allgemein dreckiges Ambiente und ein leidenschaftliches Publikum, das sich von den D-Beats und den herrlichen Crust-Gitarren die Nackenmuskulatur straffen lässt. In der Welt von "Syndromes" geht es nicht um schöne Melodien und kuschelige Harmonien, nein, hier regiert der Rotz in der Slow-Motion-Variante, hier dürfen Post-Rock-Strukturen gerne mal fordern, doch überhaupt erteilt die Band die Erlaubnis jedweden Konsens zu zerstören und all die Ungläubigen mit rauen Punk-Arrangements und vereinzelten Todesblei-Attacken endgültig von der Kante zu stoßen - denn wem's nicht gefällt, der hat eben Pech gehabt.



Diese lässige Haltung ist in den vier Stücken dieser EP eindrucksvoll verankert und spiegelt sich in jeder Note von "Syndromes" wieder. Und dass die Band in Brooklyn aufgewachsen ist und die dortige Hardcore-Szene bereits in den Kinderschuhen aktiv mitgestaltet hat, verwundert auch nicht, wenn man räudige Songs wie 'And Structures Crumble' und 'Death Games' hört; die massive Gewalt ist auch hier zu spüren, eingebettet in ein ungestümes Riffchaos, das auch den letzten Schmutz aus den Ohren kehrt.



Wer es intensiv, derbe und extrem fies braucht, kann es sich von dieser Band richtig gemein besorgen lassen. SYNDROMES hat zwar zunächst nur eine EP am Start, doch eine Full-Length ist bereits in der Pipeline. Hoffen wir, dass diese nahtlos an "Syndromes" anknüpft. Gerade Fans älterer EYEHATEGOD- und NEUROSIS-Alben würden sich bestimmt tierisch freuen!