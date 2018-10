Musikalisch interessant, produktionstechnisch indiskutabel.

Die erste EP dieser Death-Metal-Combo aus Milwaukee startet direkt mal mit einem ziemlich fetten Problem: Die Produktion des selbstbetitelten Erstlings ist weitestgehend unterirdisch und nimmt dem technisch durchaus anspruchsvollen Stoff von SYRICTUS viel Raum und schließlich auch zahlreiche Details, die in einer besser differenzierten Aufbereitung wesentlich effizienter hätten nachwirken können. Stattdessen herrscht in den vier Stücken pures Chaos, das zwar insofern noch gelenkt wird, dass die Blasts nicht die komplette Kontrolle übernehmen, am Ende aber doch mit einer Präsenz aufwartet, die sicherlich nicht dem tatsächlichen Potenzial der Band gerecht wird - und das ist einmal mehr bedauerlich.



Denn gerade auf der zweiten Seite der zunächst nur in limitierter Vinyl-Auflage bereitgestellten Platte demonstriert SYRICTUS brutalsten Death Metal der ganz hochwertigen Sorte. Über die etwas eintönigen Growls kann man zwar streiten, doch die mathematisch komplexen, an sich aber doch starken Arrangements sind definitiv Stoff, mit dem sich Anhänger von HATE ETERNAL und CRYPTOPSY auf Anhieb anfreunden sollten, unter den gegebenen Umständen aber vorerst nicht werden. Denn nicht nur die klanglichen Rahmenbedigungen sind ein echtes Hindernis, sondern auch der Umstand, dass "Syractus" mit schmalen 150 Einheiten wohl nur dem lokalen Publikum vorbehalten bleiben dürfte.



Sei's drum: Für den internationalen Underground ist diese EP sowieso erst dann empfehlenswert, wenn sie einer klanglichen Nachbearbeitung unterzogen wird. Dass es am Potenzial der Herren nicht scheitert, steht auf einem anderen Papier, ist aber für das Gesamtergebnis nur so weit interessant, dass man die Band trotz allem im Auge halten sollte. Nur wird genau das schwer fallen, wenn man zum Debüt statt eines regulären Releases direkt eine Special Edition LP auf den Markt wirft.