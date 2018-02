Auf ausgetretenen, gleichwohl spannenden Pfaden wandelnd.

Ein schönes Album für alle, die klassischen Heavy Metal in modernem Sound-Gewand mögen, haben die Griechen TERRA INCΩGNITA hier abgeliefert. Abgesehen von der symphonischen Ouvertüre 'Strahd's Revenge' betritt man hier stilistisch Pfade, die zuerst IRON MAIDEN, ICED EARTH und METAL CHURCH geebnet haben, die später aber vor allem von BRAINSTORM ausgetreten wurden. Gerade an die Frühphase der deutschen Kraftbolzen erinnert mich auf "Fragments Of A Ruined Mind" so einiges. Und dies ist bekanntermaßen Metal, der Spaß macht. Sänger Billy dringt hierbei auch mal gekonnt in Höhenlagen vor, die BRAINSTORMs Andy nur bei seiner früheren Band IVANHOE hat hören lassen. Super!

Offenbar handelt es sich hier um ein Konzept-Album, welches sich um einen gewissen Strahd dreht, der offenbar ein Wechselbad der Gefühle durchlebt. So lässt die Mixtur aus krachenden Power-Metal-Hymnen, epischen Balladen, aber auch komplexeren, angeproggten Nummern eigentlich keine Wünsche offen. Uneigentlich fragt man sich aber bei aller Qualität, ob man seine Zeit am Ende nicht doch mit "Metus Mortiis" oder "Night Of The Stormrider" verbracht hat. Das wäre aber doch etwas unfair, und dass man durch TERRA INCΩGNITA Lust bekommt, mal wieder seine 90er-Klassiker auszupacken, ist in diesem Falle auf jeden Fall als Kompliment zu werten.