Neuer Sänger, abermaliger Richtungswechsel

Auch wenn der Fan in etwa weiß, was ihn erwartet und TNT durchaus zu Recht als legendäre Band bezeichnet wird, war es nie ganz so einfach, den Überblick zu behalten, was denn gerade so los sei. Schließlich wurde die Geschichte dieser Norweger von diversen Besetzungswechseln ebenso geprägt wie von den daraus resultierenden stilistischen Umkehrschwenken. Als einzige Konstante ist im Prinzip Gitarrist Ronni LeTekro zu betrachten, der seit seinem Einstieg 1984 allen Alben der Band mit seinem feinen Spiel den Stempel aufzudrücken vermochte.



Das ist selbstredend auch bei "XIII" der Fall, auch wenn das aktuelle Album im Vergleich zum Vorgänger "A Farewell To Arms", das vor acht Jahren in die Umlaufbahn katapultiert wurde, einmal mehr von Veränderungen geprägt ist, weil LeTekro, sein langjähriger Partner Diesel Dahl (dr.) und der vor zwei Jahren beigetretene Basser Ove Husemoen die seit etwas mehr als einer Dekade eingeschlagene Abkehr vom Hard Rock hin zum Melodic Rock/ AOR nun noch deutlicher offenkundig machen. Mit einigen ihrer neuen Tracks sind sie inzwischen sogar im gediegenen Pop-Rock angelangt.



Das Songwriting an sich ist selbstredend über jeden Zweifel erhaben. Klar doch, schließlich hat man das Handwerk ja keineswegs verlernt und auch Neuzugang Baol Bardot Bulsara liefert einen durchaus respektablen Einstand. Dennoch ist festzuhalten, dass die letzten drei, allesamt mit dem früheren SIAM- bzw. SHY-Fronter Tony Mills eingetüteten Scheibletten doch wesentlich griffiger und rockiger geklungen haben.



An der Tatsache, dass Tracks wie 'Not Feeling Anything' oder 'People, Come Together' formidable Ohrwürmer darstellen, die durchaus Chancen haben, zu Chartbreakern zu avancieren, gibt es zwar nichts zu rütteln. Da sich die Band mit ihrer aktuellen Gangart für alteingeschworene Fans aber inzwischen wohl doch in allzu "weichgespülte" Gefilde begeben hat, bleibt abzuwarten wie dieses Album in dieser Zielgruppe und generell goutiert wird.