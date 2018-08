Da geht noch mehr!

Bereits seit 2010 in der Szene unterwegs, erscheint jetzt mit "Seelenfresser" das lange erwartete Debüt der Bremer. Und in dieser Zeit hat sich auch so einiges getan. Sang man auf der 2012 erschienen EP "Illusion" noch in Englisch, hat man sich jetzt für die deutsche Sprache entschieden. Die EP kann man sich übrigens über die Bandwebseite kostenlos herunterladen, was eine coole Sache ist.



TAINA verbindet Elemente aus Industrial, Gothic und NDH mit Metaleinflüssen, was im Endeffekt eine sehr interessante Mischung ergibt. "Seelenfresser" lebt von einer düsteren und unheimlichen Grundstimmung. Die Eröffnungsnummer 'Schrei nicht' punktet mit gewissem RAMMSTEIN-Flair und einem megageilen Gitarrensolo. Auch das brachiale 'Pseudogott' zieht einen gleich in seinen Bann. Allerdings kann man dieses Level im weiteren Verlauf nicht ganz halten, da man größtenteils auf einfache, sich wiederholende Songstrukturen setzt. Für die Eingängigkeit einzelner Songs mag dies ja von Vorteil sein, aber im Albumkontext geht dies leider zu Lasten der Abwechslung. Das soll jetzt nicht zu negativ klingen, denn auch wenn keine wirkliche Übernummer dabei ist, gibt es ebenfalls keine Ausrutscher nach unten. Somit haben wir unterm Strich ein mehr als ordentliches Debüt mit allerdings noch genügend Luft nach oben. Das Potential dazu ist vorhanden.