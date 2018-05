Chapter II - The Way Ahead

Neue Geschichten aus Nebelheym

Es ist sicherlich gar nicht das erklärte Ziel von TALES OF NEBELHEYM, mittelalterliche Strukturen aufzunehmen und sich mit den üblichen Floskeln dem Folk-Genre anzubiedern. Betrachtet man allerdings die zweite Veröffentlichung des jungen Bandprojekts, wird man viele Parallelen gar nicht erst abstreiten können, auch wenn die Piratenthematik sich hier und dort noch genauso lebhaft durchs neue Album zieht wie auf dem Debütalbum der Stuttgarter Musikanten. Doch "Chapter II - The Way Ahead" ist inhaltlich noch einmal ein Schritt in eine andere Richtung, nicht ganz so wild wie sein Vorgänger und trotz partytauglicher Hymnen wie 'Ann McQuarry' und 'The Foggy Fountain' weitestgehend nachdenklich und ruhig.

Und diese neuen Charakterzüge stehen dem Sound von TALES OF NEBELHEYM wirklich gut, zumal hier nichts gekünstelt klingt und man in allen Passagen spürt, dass die Band eine Menge Spaß bei der Arbeit hat. Trotzdem ist nicht jedes Stück des neuen Albums gleich ein Treffer, denn gerade wenn die Mixtur aus balladesken Noten und beschwingten Percussions sich für keinen Schwerpunkt entscheiden kann, wirkt das Material ein wenig beliebig. 'The Blunff' beispielsweise ist solch eine Hängepartie, bei der man ständig auf die kleine Eruption wartet, die bis zum letzten Ton aber verwehrt bleibt. Und derartige Songs sind auf "Chapter II - The Way Ahead" kein Einzelfall, auch wenn sie nicht überwiegen.

Summa summarum muss man aber dennoch gratulieren, da sich die Band nicht von pathetischen Versuchungen gefangen nehmen lässt, authentisch bleibt und schlicht und einfach das durchzieht, was ihr selbst Lust und Laune macht. Über weite Strecken können die Herrschaften dabei auch mitreißen, und die fehlende Prozentzahl kompensieren sie mit mächtig viel Spiellaune. Live ist TALES OF NEBELHEYM sicherlich ein Event; auf Platte ist man noch nicht ganz so weit, aber die Betonung liegt auf "noch".



Anspieltipps: Ann McQuarry, Und sie tanzten, Way Ahead