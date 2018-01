Prost, ihr Säcke!

Ja, es gab eine Zeit vor dieser innigen und erfolgreichen Vermählung zwischen Nuclear Blast und TANKARD. Denn bevor Gerre und Co. zu dem Donzdorfer Label stießen, waren sie bei AFM Records unter Vertrag und das für fast zehn lange Jahre. Nachdem mit "Kings Of Beer" die Zeit bei Century Media ausgelaufen war, begaben sich die Frankfurter Thrasher auf die Suche nach einer neuen Labelheimat und wurden fündig in Hamburg. Dort veröffentlichte TANKARD, angefangen mit dem passend betitelten "B-Day", insgesamt fünf sehr erfolgreiche Longplayer und zahlreiche Hits, die sich auch Jahre später noch immer gern in der Live-Setliste der Gerre'schen Lausbuben tummeln. Um dieser Zeit einen runden Abschluss zu verpassen, gibt es nun – mit einiger Verzögerung – eine mit "Hymns For The Drunk" betitelte Best-Of, die das Beste vom Besten der AFM-Ära und darüber hinaus von TANKARD in Petto hat.

So dürfen natürlich die großen Kaliber wie 'Need Money For Beer', 'The Beauty And The Beast' und 'Die With A Beer In Your Hand' nicht fehlen. Doch auch weniger bekannte aber nicht minder geniale Thrash-Walzen wie '' oder auch 'Stay Thirsty!' und 'Octane Warriors' von meinem bislang immer noch liebsten TANKARD-Album "Thirst" machen auf dieser tollen Compilation eine sehr gute Bier-Figur. Es darf getrunken, gefeiert, gemosht und geheadbangt werden – tut euch keinen Zwang an, denn "Hymns For The Drunk" stellt genau das dar, wonach es klingt. Und wie bei jeder ordentlichen TANKARD-Compilation dürfen natürlich auch frühere Gassenhauer wie 'Zombie Attack', '(Empty) Tankard' und 'The Mourning After' nicht fehlen.

Man bekommt also vorliegend einen wunderbaren Querschnitt über die 2000er Jahre im Hause TANKARD, allesamt Alben, an denen man sich nicht nur als geneigter Fan einfach nicht satthören kann. Richtig, mit "Best Case Scenario" bekam man vor rund zehn Jahren schon die Best-Of-Vollbedienung. Doch da der damalige Fokus auf den früheren TANKARD-Werken lag und man diese durch die Neueinspielungen ein wenig aufdonnerte, sind beide Veröffentlichungen schlecht miteinander vergleichbar. Mit dem 'Alcohol, Puke, Mon Cheri, Wonderful Life'-Medley gelangt aber ein damaliger Dosenöffner auch auf die vorliegende Compilation, die ihrem Titel also alle Ehre macht. Thrash-Hymnen, Mitgröl-Refrains und ein stets befüllter Humpen in der Hand – TANKARD-Fan, was willst du mehr?