Um ihrer innigen Liebe zur SGE auch außerhalb der Bundesliga- und DFB-Pokal-Saison Ausdruck zu verleihen, gibt es die bereits vor elf Jahren veröffentlichte, aber bis heute restlos ausverkaufte EP "Schwarz-weiß wie Schnee" jetzt als schmucke Wiederauflage. TANKARD denkt eben an seine Liebsten.

Der Song, der vor jedem Heimspiel von Eintracht Frankfurt im Stadion von Tausenden von Fans mitgesungen wird. Der Song, den TANKARD beim diesjährigen DFB-Pokalfinale in Berlin zum Besten gegeben hat. Der Song, der vorliegend sowohl in der alten als auch in einer neuen Version vorliegt, findet nun endlich wieder den Weg in den heimischen CD-Player, gefällt auch Nicht-SGE-Fans und strahlt einmal mehr die TANKARDsche Leichtigkeit aus.

Richtig, es ist nicht alles derart bierernst zu nehmen. Manchmal ist die beste Therapie das gemeinsame Treffen mit Freunden bei Väterchen Fußball. Und da die ursprüngliche EP von 2006 schon längst vergriffen ist, haut das Frankfurter Thrash-Kommando eben eine modifizierte Neuauflage heraus. Und dank Gastbeiträgen von MUNDSTUHL-Andre und BADESALZ-Henni hat die Version einen überaus unterhaltsamen Mehrwert.

Garniert wird der leckere Fan-Eintopf mit der zweiten Eintracht-Schlachthymne 'Forza SGE' und den Studioversionen von 'One Foot In The Grave' und 'A Girl Called Cerveza', damit Eintracht- oder generell Fußball-Fans auch die andere Seite des Bierkrugs für sich entdecken können. Zum krönenden Abschluss wird nicht Alex Meier eingewechselt, sondern eine Live-Version vom Klassiker '(Empty) Tankard' zum Besten gegeben.

Wer die damalige EP also schon sein Eigen nennen kann, bekommt hier dennoch die TANKARDsche Vollbedienung, die man sich sowohl als Musik- als auch als Fußballfan definitiv nicht entgehen lassen darf. Wer weiß, wie lange diese EP-Version noch verfügbar ist. Fest steht, dass Gerre und Co. die Sommerpause gut genutzt haben und den Fans einen leckeren Song-Sechser ausgeben. Prost!