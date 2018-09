Erster Eindruck: Schwierig! Abschließender Eindruck: Überzeugend!

Im ersten Moment hat mich die neue TARASQUE-Scheibe ein wenig abgeschreckt; die ziemlich Hardcore-lastigen Shouts wollten nicht sofort zu den stimmungsvollen Post-Metal-Klangflächen passen, und die Art und Weise, wie die Band Braachialität lebt, schien in einem recht krassen Widerspruch zu den manchmal recht verträumten Melodien zu stehen, mit denen die Band ihre Songs ummantelt. Nachdem die letzte Note von 'Staub und Zeit' verklungen ist, hat man allerdings eine ganz andere Sichtweise erlangt. Die Stimmungen, die sich auf "Innen Aussen" wiederfinden, sind exzellent in Szene gesetzt, die genannten Gegensätze funktionieren erstaunlich gut, sind eben nur gewöhnungsbedürftig, und schaut man sich zuletzt den Verlauf der Intensitätskurve an, den die Platte nimmt, muss man feststellen, dass TARASQUE eine unverhoffte Faszination ausstrahlt, der man sich schon zu einem frühen Zeitpunkt nur noch schwer entziehen kann.



Dabei ist der neue Silberling auch für Genre-fremde Zuhörer durchaus interessant, weil die Band mit Sludge-Elementen arbeitet, sich unbewusst dem Black Metal nähert, und in Sachen Grooves gerne auch mal bei der Todesblei-Meute vorbeischaut und hier Einladungen ausspricht. Die Band ist schwer auszurechnen, ihr Material kreuzt die unterschiedlichen Spielarten, und dennoch ist "Innen Aussen" ein sehr kompakter Release, dessen einziges Manko die kurze Spielzeit bleibt. Sieht man davon einmal ab, kann man der Post-Metal-Gemeinde wirklich nur raten, sich dieses junge Trio einmal näher anzuschauen bzw. über die Streaming-Portale einen Zugang zu erlangen. Ich bin mir sicher, dass viele hier ihren Nerv getroffen sehen!



Anspieltipps: Trümmerfeld, Alles Nichts