TARJA - mal fast zum Anfassen in einer Studioshow, mal die ganz große Show im "Teatro della Luna Assago" in Mailand.

Live CDs sind immer so eine Sache. Wenn ich nicht bei einem der Konzerte dabei war, finde ich sie nicht ganz so prickelnd. Live DVDs sind da schon viel besser. Diesmal hatte ich die Freude, mir gleich zwei ganz unterschiedliche Live-Shows auf DVD anschauen zu können.



Da war einmal der sehr intime Rahmen in den "Metropolis-Studios" in London. Zwanzig Gewinner einer Auslosung hatten das Glück, TARJA hautnah in einer einmaligen Show zu erleben. Die Aufnahme ist komplett in schwarzweiß und gibt dem Ganzen dadurch noch einmal einen besonderen Touch. Musikalisch und filmtechnisch gesehen, gibt es nichts zu meckern. TARJA strahlt mit den ausgewählten Gästen um die Wette, macht Späße mit ihren Mitmusikern und man hat wirklich das Gefühl, dass auch sie diesen Auftritt bis zur letzten Minute genießt. Ein einmaliges, wunderbar gelungenes Konzert.



Dann erfolgt der Kontrast bei der zweiten Aufnahme in Mailand, im "Teatro della Luna Assago". Eine riesige, bombastische Bühnenshow mit vielen Lichteffekten und Videofilmen auf den großen Leinwänden, wie man sie von TARJA kennt. Eine völlig verwandelte Sängerin steht da strahlend auf der Bühne, die selbst mit ihren wunderschönen, passenden Outfits noch Akzente setzt. Ein Publikum, das es nicht lange in den Sitzen hält und das immer wieder aufsteht, mitsingt, mittanzt, mitklatscht und frenetisch applaudiert. Und mit Recht. Die Show ist einfach großartig. Auch hier sind sowohl Ton- als auch die Bildaufnahme brillant und man kann zuhause die einzigartige Stimmung dieser Show nachvollziehen.



Selbst bei der Live-CD fühlt man dieses Wahnsinnserlebnis. Aber ganz ehrlich: Die DVDs sind der Hammer! Die sollte sich kein Fan entgehen lassen. Als Bonusmaterial gibt es noch ein Interview mit TARJA und verschiedenen Bandmitgliedern, sowie diverse Bildergalerien.



Wer es ganz üppig haben will, der kann sich auch für ein "Limited Media Book" entscheiden, da gibt es zusätzlich noch zwei Konzerte auf die Ohren: "Woodstock" (Polen) und "Hellfest" (Clisson in Frankreich). Allerdings ist das ganze nur als Blu-ray erhältlich.



Fazit: Ich habe Tarja schon oft gesehen, auch ganz am Anfang ihrer Solokarriere und finde, dass sie sich enorm gewandelt hat. Sie hat schon immer auf der Bühne eine ganz eigene Präsenz gehabt, die sie im Laufe der Jahre zu ihrem Vorteil ausgeweitet hat. Ich hoffe sehr, dass ich eine ihrer "Nordic Symphony 18"-Shows im Herbst besuchen kann.