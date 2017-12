From Spirits And Ghosts

From Spirits And Ghosts

Wir wünschen euch schwarze Weihnacht...

Sie war noch nie eine Freundin der leisen Töne, doch auf "From Spirits And Ghosts" übertrifft die finnische Göttin des Gesangs sämtliche ihrer bisherigen Veröffentlichungen! Wer nach schneidenden E-Gitarren oder aufgeblähten epischen Arrangements sucht, sucht jedoch an der falschen Stelle. Zwölf Weihnachtslieder veröffentlicht TARJA auf dem neuen Album; begleitet wird die Sopranistin auf ihrer vorweihnachtlichen Mission von Streichern, Bläsern und subtil eingesetzten Effekten, die altbekannten Weihnachtsweisen einen düsteren, fast schon unheimlichen Touch geben, ob dies nun das beinahe sakrale 'O Come, O Come, Emmanuel' ist oder 'Amazing Grace', in dem TARJAs Stimme als strahlender Ruhepol durch eine fette Inszenierung mit Geigenhimmel und Bläseruntermalung führt. Selbst 'O Tannenbaum' erfährt unter der Orgelinterpretation und dem instrumentalen Zwischenspiel einen schwarzen Anstrich, der aus dem Kinderlied eine seidig-samtene Verführung werden lässt, die vor Würde und Tango-Anleihen nur so funkelt.

Weihnachten wird in diesem Jahr düster werden, TARJAs "From Spirits And Ghosts" ist in meinen Augen die Entschuldigung der Musikindustrie für solche Verbrechen wie 'Last Christmas'. Auch wenn sich TARJAs 'Feliz Navidad' mindestens ebenso hartnäckig im Ohr hält...