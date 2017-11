Prost? Nicht immer...

Die Jungs sind mir sympathisch, richten sie doch für unser Lieblingsgetränk eine separate Task Force ein, die sich hoffentlich auch in Zukunft immer um ausreichend Nachschub bemüht. Also natürlich was die musikalische Seite von TASK FORCE BEER betrifft - oder hat hier etwa jemand etwas anderes vermutet?

Denn die Band tritt weserntlich aggressiver auf, als es der offenbar aus einer Bierlaune heraus entstandene Bandname vermuten lässt. Die Ähnlichkeiten zu den HessenTANKARD, die nicht nur hinsichtlich der Getränkeaffinität, sondern auch auf deren Albumtitel zielen, sind also erst einmal nur rein zufällig. Was beide Bands jedoch eint, ist der Wille, mit rabiaten, thrashigen Riffs zu unterhalten, und genau das geschieht bei TASK FORCE BEER noch viel entschiedener und brachialer als bei der Legende aus Frankfurt.

"Meaning Of Life" wird zwar immer mal wieder durch kurze Zwsichensequenzen ausgebremst, in denen meist ein paar merkwürdige Stimmen durchs Telefon plaudern, doch sobald man sich auch nur für einen kurzen Augenblick zurückgelehnt hat, blasten die Jungs in punkigster Attitüde wieder alles in Schutt und Asche, was bei drei nicht auf den Bäumen ist - jawohl!

Fakt ist auf jeden Fall, dass die Band mächtig Bock hat und sich nicht hinter irgendwelchen Partylaunen verstecken mag. Auch wenn man die Scheibe im Proberaum aufgenommen hat und klangtechnisch keine Bestwerte zu erwarten sind, hat "Meaning Of Life" einfach eine Menge Charme und schließlich auch eine positive Ausstrahlung, die selbst den deftigsten Attacken des Albums nicht angetastet wird. Hier ist alles authentisch und cool. Nicht mehr, aber ganz bestimmt auch nicht weniger!

Anspieltipps: T.F.B., Slow Death