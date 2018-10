Es zündet einfach nicht - so anständig die Bedingungen auch sein mögen!

Sie sind sicherlich angriffslustig, sie haben einen dicke Portion richtig guter Riffs, und an Melodien hapert es in den meisten Fällen auch nicht: Doch irgendwie werde ich mit dem neuen Material von TASTE OF GREED nicht so richtig warm. Die Jungs aus Hamburg durften jüngst im Vorprogramm von OBITUARY und DESERTED FEAR ran und konnten der Death-Metal-fanatischen Meute sicherlich ein leichtes Kontrastprogramm bieten, doch wenn man dann wieder aufs neue Album zurückschaut und begutachtet, was die Band hier nachlegen kann, ist man irgendwann an dem Punkt angekommen, wo eine gewisse Ernüchterung eintritt. Denn der melodische Thrash Metal, der hier und dort auch ins Todesblei-Metier abdriftet, mag zwar handwerklich in bester Ordnung sein - wirklich mitreißen kann er aber tatsächlich nur in einigen seltenen Ausnahmefällen.



Bezogen auf das Riffing sind die Voraussetzung für eine gute Veröffentlichung indes nicht schlecht. Die Gitarrenfraktion dürfte sich so manche gute Idee bei Eric Petersen (TESTAMENT) abgeschaut haben, und auch THE HAUNTED rückt hin und wieder in den Fokus, was bei Bands aus diesem Sektor ja fast schon zwangsläufig geschieht, aber der Funke springt einfach nicht über, auch wenn sich die Jungs spürbar abmühen, genau das geschehen zu lassen.



Eigentlich liegt es mir fern, hier von Durchschnitt oder Mittelmaß zu sprechen, weil die Motivation und Leidenschaft nicht die Punkte sind, an denen es bei TASTE OF GREED scheitert. Es ist einfach so, dass das Songmaterial grundsätzlich nichts Neues, geschweige denn Aufregendes offenbart und man irgendwann einfach das Gefühl bekommt, die Band sei trotz allem am kreativen Limit angelangt. "Irreversible" ist kein schlechter Release, er bringt genügend Eigenschaften mit, aber es ist am Ende nicht die Platte, auf die Fans von MACHINE HEAD, TESTAMENT oder auch AT THE GATES gewartet haben!



Anspieltipp: Deadlock