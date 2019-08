Nach fast drei Dekaden zurück und noch immer ein wilder Ritt auf dem Feldweg.

Vor achtundzwanzig langen Jahren stieg Frontmann Dr. Elmex bei den punkig-metallischen Illertal-Rockern aus und kurz danach - ein Jahr und ein Album später - war's dann auch um die Band an sich geschehen. Lange Zeit rechnete keiner mehr damit, dass DIE TAUCHER irgendwann nochmal aus der Versenkung auftauchen würden, doch dann regte sich langsam ein wenig Hoffnung, die sich stark verdichtete, als die Chaostruppe vor zwei Jahren beim Jubiläumsstraßenfest der Bellenberger Rockkneipe Traube vor satten 4.000 Zuschauern ein mehr als gut besuchtes Heimspiel feiern konnte. Ja, die letzte Messe war offenbar noch nicht gesungen, denn sieh da, was lange währt wird endlich gut: Die Iller führt Mitte August 2019 - in diesem ansonsten heißen und trockenen Sommer - ausnahmsweise mal ordentlich Wasser und da steigen sie aus den Fluten empor, DIE TAUCHER, und sie haben mit Sänger Elmex, Gitarrist Vince vom Nil und Basser Pete nicht nur drei von vier Urmitgliedern an Bord, sondern auch noch ihr brandneues, drittes Studioalbum "Landgang" im Gepäck, und natürlich auch ihren neuen Trommler Manne.

Wer sich nun fragt, ob eine Band, die damals trotz deutlich metallischer und hardrockiger Schlagseite mit der Fun-Punk-Bewegung an die mediale Öffentlichkeit gespült wurde und seinerzeit von angemessen albernen, spätpubertären, provokativen Partysongs und den entsprechenden Texten lebte, auch dreißig Jahre später noch funktionieren kann, ohne ihren Wesenskern zu verlieren, der bekommt von "Landgang" eine deftige und absolut glaubwürdige Antwort um die Ohren gepfeffert. Mit etwas Wehmut scheinen die Herren beim Opener 'Unsterblich' zwar erst einmal gereift auf ihre wilde Jugend zurück zu blicken. Das ihrem leider verstorbenen Ur-Schlagzeuger Harry gewidmete Stück bringt ein wenig melancholische Wehmut ans Licht, und viel Selbstironie, aber auch einigen Trotz und ein wenig Stolz auf die alte Zeit. Man merkt am Auftakt, dass die Band es nochmal wissen will und dort weitermacht, wo sie vor knapp drei Dekaden aufgehört hat. Der 'Gott vom Schwermetallgewitter' ist ganz bewusst, ja grob vorsätzlich albern, primitiv und ganz ohne Genitiv (den der Schwabe - mit Recht - eh nicht kennt) und 'Diekönnunsnix' ist genau das, wofür man DIE TAUCHER liebt: Selbstbewusst, den Schalk im Nacken und ganz und gar davon überzeugt, immer damit - womit auch immer - durchzukommen. Dazu ist der Song auch noch ein echter Volltreffer und mit einem grandiosen Refrain und rattenscharfer Brass-Sektion gesegnet.

In dieser Tour geht es weiter, denn DIE TAUCHER wissen, wo sie herkommen und wohin sie wieder zurück gekehrt sind. Immer wieder greifen die Songs von den Fans geliebte Themen auf, die auch schon auf dem Klassiker "Aufgetaucht" eben jenes waren: Themen, welche die Welt bedeuten können... sollten! So erzählt uns 'Eddie und Elektra', was nach langer Zeit aus dem seinerzeit jungen Mofa-Rocker geworden ist, der anno 1990 der Held der unvergessenen Schwabenrockhymne 'Riding On The Feldweg' war: Klar, er hat eine angestaubte Harley D. im Keller, und die liebt er innig, mindestens so sehr wie David Allan Coe seine alte Panhead. Dass die Protaginisten auch heute noch 'Ohne Cash' sind, versteht sich von selbst, denn das hat eh immer die holde 'Annemarie' ins Haus gebracht, und dass die es mit den wilden Rockern nicht lange ausgehalten hat, mag sicher nicht nur - aber bestimmt auch - daran gelegen haben, dass es im trauten Heim öfters mal derb stank und sich jeder fragte: 'Wer war's?'. Klar, wir wissen ja alle seit 1990, wer da mal dringend aufs Klo musste.

Das Überzeugende am "Landgang" des Jahres 2019 ist, dass das Unterfangen der vier Tiefsee-Schwaben bei aller Rüpelhaftigkeit, Eintongesangsakrobatik und - zumindest für die Feingeister unter uns - ästhetischen Grenzwertigkeit der Lyrik perfekt funktioniert. Das Ding wirkt eben nicht wie ein erzwungen auf jugendlich getrimmtes Retro-Punk-Werk reiferer Herren, sondern dann doch eher danach, dass ein paar alte Kumpels nach etlichen Wirrungen wieder zu dem zurück gefunden haben, was sie mal wirklich gerne zusammen gemacht haben und nun wieder tun. Besonders toll ist dabei, dass die Songs abwechslungsreich sind. Und auch wieder echte Hymnen, denn wer zum flotten 'Baby kannst du tanzen?', zum hymnischen 'Komm mit mir', zum erst bluesig-groovigen und am Ende speedig-punkigen 'Nur einmal' oder zum Partykracher 'Bang!' nicht in Bewegung kommt, ist entweder tot oder hat harten Rock und Party nicht im Blut.

Wie sehr bei dieser Rezension nun mitspielt, dass wir Mittvierziger südlich von Ulm alle mit dieser Mucke aufgewachsen sind, und die 'Rock'n'Roll Piraten' besonders ins Herz geschlossen haben, vermag ich nicht zu sagen. Sicher ist das nicht ganz ohne Belang, aber ganz unabhängig davon ist "Landgang" auf jeden Fall ein super produziertes, gut gelauntes Partyalbum für jeden Rocker, Punk oder Metaller, der Bock auf einen Trip in die eigene wilde Zeit hat, der mit eingängigen Hits ebenso gespickt ist wie mit deutschsprachigen Texten zwischen freundlich-bissigem Spott, jeder Menge Selbstironie und einer diabolischen Freude daran, die Grenzen zwischen jung gebliebener Albernheit und dem bisschen Weisheit, welches das Alter so mitbringt, auszuloten. Als Fan des Tauchsports muss man bei diesem "Landgang" dabei sein, und wer sich sonst so von den genannten Attributen angesprochen fühlt, der wird es nicht bereuen, der Kapelle mal eine Chance zu geben.

