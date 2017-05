Auf diese Country-Rocken heben wir einen Bourbon im nächsten Saloon!

An sich bereits im Jahr 2014 aufgenommen, hat es die Debüt-EP von TED Z AND THE WRANGLERS aus Costa Mesa nun endlich auch zu uns geschafft. Dank dafür gebührt der spanischen Agentur Teenage Head Music, die sich fortan um diverse Belange der Formation in Europa kümmern wird. Mit durchaus nachvollziehbaren Hintergedanken, denn mit dem ersten Langeisen "Ghost Train" hat TED Z AND THE WRANGLER vor zwei Jahren in einschlägigen Kreisen einigermaßen auf sich aufmerksam machen können. Logisch also, dass man auch in Madrid einen gewissen Profit daraus schlagen möchte.



Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war die Markt-Situation ohnehin noch eine andere, durchaus denkbar also, dass man im Lager der Kalifornier die sich durch diese Kooperation bietenden Chancen wie auch Gunst der Stunde für Country/Americana-Klänge ausnutzen will, um sich auch in Übersee zu etablieren.



Wie auch immer, Fakt ist, dass sich alle Cowgirls und -boys hierzulande von dieser Formation auf Anhieb angesprochen fühlen sollten, denn die fünf Nummern beinhalten so ziemlich alles, was man als Fan dieser Richtung zu schätzen weiß. Der eröffnende Titelsong erweist sich obendrein aus dem Stand heraus als Ohrwurm der Extraklasse und hat reichlich Potential für Radio-Airplay. Und selbst wenn man nicht zwingend Country-affin ist, wird man trotz des eher gezügelten Vortrags diesen Refrain so schnell nicht mehr aus dem Ohr bekommen!



'Heaven’s Rent' geht ebenso gut rein, kommt aber wesentlich griffiger und rockiger aus den Boxen, eher es mit 'Virginia' wieder etwas ruhiger und fast melancholisch zur Sache geht. Im Kopfkino sieht man sich dazu irgendwo geruhsam gen Sonnenuntergang reitend und auf Schlafplatzsuche machend. Keine Ruhepause vergönnt man uns dagegen mit 'Ball And Chain'. Im Gegenteil, hier wird in erlesener Sonny LANDRETH-Manier die Slide-Gitarre bedient, während den Cowboy-Stiefeln vom fetten Groove der Staub und Sand runtergepustet wird.



Mit 'Tomorrow' beendet die Truppe dann abermals eher ruhig diesen Reigen, keineswegs jedoch ohne auf einen weiteren Ohrwurm-Refrain zu vergessen. Macht überraschend viel Laune das Ding - darauf einen Bourbon im nächsten Saloon! Jetzt aber los, satteln wir die Pferde und reiten dem nächsten Gig von TED Z AND THE WRANGLERS entgegen!